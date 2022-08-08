«Кляті нелюди рашисти вбили тебе, і мене»: мама загиблої у Вінниці Лізи написала перший після трагедії пост у соцмережі

Мама «сонячної» дівчинки Лізи, яку 14 липня у Вінниці вбила російська ракета, вперше прокоментувала смерть доньки. Ірина Дмитрієва, яка внаслідок ракетного удару сама потрапила до реанімації з тяжкими травмами, написала перший після трагедії пост у Facebook.

«Я не вірю. Майже місяць пройшов після жахливої трагедії , — пише Ірина. — Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома. Я на власні очі все бачила і пам'ятаю, але знаходжуся в іншій реальності. Не вірю… І не хочу жити у новій жахливій реальності.

Моє кохання, моя улюблена дівчинка, ти була такою життєрадісною і навчила мене любити безумовно попри все! На жаль, так мало часу я була твоєю мамою, так мало… Ми обов'язково зустрінемося з тобою. Моє серце навіки з тобою, моя душа плаче.

Кляті нелюди рашисти вбили тебе, і мене… Нехай кожна сльоза українця стане смертельною отрутою для тисячі орків. Їм немає прощення, тільки жорстока смерть ворогам!

Ірина також подякувала всім, хто підтримав та продовжує її підтримувати.

«Дякую всім за підтримку — рідним, близьким, друзям, знайомим, людям, яких я навіть не знаю. Ви дуже багато зробили для нас із Лізунею, підтримали. Дякую всьому світу. Я не знаю, чому мене залишили на цій землі жити, не розумію навіщо. Потрібен лише час. Але поки що я не хочу вірити, наче страшний довгий сон», — написала Ірина Дмитрієва.

Лізі було чотири роки. Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Ірина вкладала у виховання Лізи всю душу. Ліза була дівчинкою з особливими потребами. У своєму блозі в Instagram Ірина розповідала, що її ще під час вагітності попереджали, що дитина, ймовірно, народиться із синдромом Дауна. Лікарі, які проводили обстеження, наполягали на аборті. Але Ірина вирішила зберегти вагітність, і робила все для того, щоб життя її доньки було щасливим.

Ліза з мамою жили у Києві. Коли почалася війна, батько Лізи відвіз дівчинку до безпечного місця, де вона була близько півтора місяця. Потім Лізу привезли назад, і з того часу вони з мамою здебільшого перебували у Вінниці, де мешкає мама Ірини. Сім'ї здавалося, що у Вінниці буде безпечніше, ніж у столиці. У момент, коли стався ракетний удар, Ірина з донькою йшли на заняття до логопеда.

Як відомо, внаслідок ракетного удару росії по Вінниці загинули 27 людей. 2 серпня стало відомо про смерть лікаря-невролога Павла Ковальчука, який працював у медичному центрі «Нейромед». За життя чоловіка лікарі боролися 20 днів, але врятувати його не вдалося.

33

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter