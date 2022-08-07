«Анексія росією окупованих територій — це офіційний привід „захищати“ їх ядерною зброєю», — Віктор Андрусів
— Підготовка до «референдумів» та розмови про анексію росією південних регіонів — це тільки спроби якось натиснути на Україну, схилити її до переговорів, — каже Віктор Андрусів. - Для приєднання цих територій росії потрібно вносити зміни до своєї конституції. В ці регіони потрібно буде вкладати багато грошей. Референдум про подальше входження до рф вже провели у Придністровʼї, але півтора десятиліття не реалізовують. Південна Осетія готувала такий референдум — його вже шість років переносять «на потім». В Абхазії вирішили взагалі не проводити.
— «ЛДНР» також дуже хотіли в росію. Але там весь час до референдумів про приєднання також все не доходить.
— Треба розуміти, що у путіна весь час змінюються плани: те, що він планував реалізувати, кілька разів уже змінювалось і ще зміниться неодноразово. У 2014 році він взагалі не планував анексувати Донбас, вважав його просто розмінною монетою — був готовий повернути його нам, якщо ми визнаємо анексію росією Криму. А зараз у нього знов все пішло не по плану.
Оголосив «спецоперацію» з метою забезпечити «незалежність» цих недореспублік. Анексовувати їх зараз — це порушити тільки-но задекларовані ним же принципи. Та головне «проти» — ці території практично не мають жодної економічної чи стратегічної цінності, але потребують дуже багато фінансових вливань. Така анексія була б можлива за умови, якби вони могли захопити Одесу й область — тоді логіка була б в тому, щоб анексувати весь південь України. А включити у склад рф території, які зруйнували дотла, і покласти їх на бюджет росії — я в це не вірю.
— Якщо анексія все ж відбудеться — чи змінить це щось у міжнародному плані?
— Навіть якби росія зважилась анексувати ці території, навряд чи були б якісь вагомі наслідки як для України, так і для росії. Все, що Захід міг зробити для нас — він робить. Міжнародні організації померли вже на цьому етапі й нічого не зроблять у випадку референдуму. Тому крім галасу особливо нічого не буде. Єдине, це те, що, згідно з російською доктриною національної безпеки, для захисту своїх територій вони можуть використати ядерну зброю. Але це все просто залякування. У будь-якому разі всі знають, що ці території належать Україні, зміну кордонів ніхто б не визнав.
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