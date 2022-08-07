Віктор Андрусів, донедавна радник голови МВС України та керівника Офісу Президента. 11 липня він звільнився з цих посад та записався до лав ЗСУ. На тимчасово окупованих територіях України московити створюють не тільки військово-цивільні адміністрації, але й «правітєльства» областей, завозячи «міністрів» до них з росії та Криму . Вони користуються російським законодавством та рублем як грошовою одиницею, але до складу росії не входять. Спочатку ходили чутки про проголошення на цих територіях чергових «народних» недореспублік. Щось в окупантів з цим не склалось. Тепер спостерігаємо спроби рф підготувати хоч якісь «референдуми» на півдні України, щоб анексувати захоплені регіони. Чи зможуть московити це зробити, та які можливі наслідки анексії для росії та України, «ФАКТАМ» розповів. 11 липня він звільнився з цих посад та записався до лав ЗСУ.

— Підготовка до «референдумів» та розмови про анексію росією південних регіонів — це тільки спроби якось натиснути на Україну, схилити її до переговорів, — каже Віктор Андрусів. - Для приєднання цих територій росії потрібно вносити зміни до своєї конституції. В ці регіони потрібно буде вкладати багато грошей. Референдум про подальше входження до рф вже провели у Придністровʼї, але півтора десятиліття не реалізовують. Південна Осетія готувала такий референдум — його вже шість років переносять «на потім». В Абхазії вирішили взагалі не проводити.

— «ЛДНР» також дуже хотіли в росію. Але там весь час до референдумів про приєднання також все не доходить.

— Треба розуміти, що у путіна весь час змінюються плани: те, що він планував реалізувати, кілька разів уже змінювалось і ще зміниться неодноразово. У 2014 році він взагалі не планував анексувати Донбас, вважав його просто розмінною монетою — був готовий повернути його нам, якщо ми визнаємо анексію росією Криму. А зараз у нього знов все пішло не по плану.

Оголосив «спецоперацію» з метою забезпечити «незалежність» цих недореспублік. Анексовувати їх зараз — це порушити тільки-но задекларовані ним же принципи. Та головне «проти» — ці території практично не мають жодної економічної чи стратегічної цінності, але потребують дуже багато фінансових вливань. Така анексія була б можлива за умови, якби вони могли захопити Одесу й область — тоді логіка була б в тому, щоб анексувати весь південь України. А включити у склад рф території, які зруйнували дотла, і покласти їх на бюджет росії — я в це не вірю.

— Якщо анексія все ж відбудеться — чи змінить це щось у міжнародному плані?

— Навіть якби росія зважилась анексувати ці території, навряд чи були б якісь вагомі наслідки як для України, так і для росії. Все, що Захід міг зробити для нас — він робить. Міжнародні організації померли вже на цьому етапі й нічого не зроблять у випадку референдуму. Тому крім галасу особливо нічого не буде. Єдине, це те, що, згідно з російською доктриною національної безпеки, для захисту своїх територій вони можуть використати ядерну зброю. Але це все просто залякування. У будь-якому разі всі знають, що ці території належать Україні, зміну кордонів ніхто б не визнав.

В заголовку фото з соцмереж

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