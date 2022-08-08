Бив у живіт вагітну дівчину: футболіст збірної Німеччини потрапив у гучний скандал

Футболіст дортмундської «Боруссії» та збірної Німеччини Ніко Шульц звинувачується у домашньому насильстві, повідомляє Bild. За інформацією джерела, колишня кохана 29-річного гравця написала заяву в поліцію через численні епізоди домашнього насильства над нею з боку гравця, які відбувалися в 2020 році. Прокуратура розпочала розслідування та провела обшук у квартирі німецького захисника.

Як повідомляє Bild, Шульц, в активі якого 12 матчів за бундестім, скоїв деякі зі злочинів у той час, коли його дівчина була вагітна їхньою спільною дитиною. Як зазначається, гравець зокрема вдарив свою вагітну партнерку в живіт за кілька тижнів до пологів (пізніше у пари народилася донька). Звинувачення вважає, що це була спроба перервати вагітність.

«Він схопив її ззаду і кинув на землю. Потім вдарив ногою в живіт», — йдеться у статті. Після цього дівчина, що називається у статті «Дж.», написала гравцеві: «Я вмираю від болю в животі». У цьому ж листуванні Шульц попросив у своєї подруги вибачення, додавши, що «ненавидить себе за це» .

Загалом у 76-сторінковій справі задокументовано сім випадків насильства.

Щодо іншого інциденту у січні 2020-го подруга тоді написала: «Що дає тобі право мене бити ногами, душити, тягнути на землю, жбурляти мені в голову дзеркало, що?» Шульц відповів: «Припини бути агресивною. Ти кинула цю чашку, і я злетів з котушок».

У березні жінка надсилала футболістові фото, щоби показати наслідки. У відповідь він написав «Вибач, я ненавиджу себе за це» і сумний смайл.

Газета Bild також цитує електронний лист Шульца (його батько — італієць, а мати — німкеня) від червня 2020 року: «Мені шкода, що я побив тебе. Я викинув твою сережку на вулицю після того, як погрожував тобі і штовхнув тебе, хоча ти вагітна, я знаю, що це було неправильно. Я вдарив тебе і збрехав тобі, бо не знав, що робити».

Очікувана жертва і сам Ніко Шульц, якому загрожує до 10 років ув'язнення, від коментарів відмовилися.

Ніко Шульц та можлива жертва перебували у стосунках кілька років

«Гравець заперечує висунуті проти нього кримінальні звинувачення. Шульц найняв адвоката. Звинувачення надзвичайно серйозні та шокують команду. Наразі Асоціація футболу Німеччини не має доступу до матеріалів розслідування і утримується від вживання конкретних заходів. Проте справа буде перебувати під наглядом», — йдеться у заяві «Боруссії».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одноклубник Кріштіану Роналду жорстоко побив свою дівчину.

Фото Twitter Bundesliga, Bild

205

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter