Бив у живіт вагітну дівчину: футболіст збірної Німеччини потрапив у гучний скандал
Футболіст дортмундської «Боруссії» та збірної Німеччини Ніко Шульц звинувачується у домашньому насильстві, повідомляє Bild. За інформацією джерела, колишня кохана 29-річного гравця написала заяву в поліцію через численні епізоди домашнього насильства над нею з боку гравця, які відбувалися в 2020 році. Прокуратура розпочала розслідування та провела обшук у квартирі німецького захисника.
Як повідомляє Bild, Шульц, в активі якого 12 матчів за бундестім, скоїв деякі зі злочинів у той час, коли його дівчина була вагітна їхньою спільною дитиною. Як зазначається, гравець зокрема вдарив свою вагітну партнерку в живіт за кілька тижнів до пологів (пізніше у пари народилася донька). Звинувачення вважає, що це була спроба перервати вагітність.
«Він схопив її ззаду і кинув на землю. Потім вдарив ногою в живіт», — йдеться у статті. Після цього дівчина, що називається у статті «Дж.», написала гравцеві: «Я вмираю від болю в животі». У цьому ж листуванні Шульц попросив у своєї подруги вибачення, додавши, що «ненавидить себе за це» .
Загалом у 76-сторінковій справі задокументовано сім випадків насильства.
Щодо іншого інциденту у січні 2020-го подруга тоді написала: «Що дає тобі право мене бити ногами, душити, тягнути на землю, жбурляти мені в голову дзеркало, що?» Шульц відповів: «Припини бути агресивною. Ти кинула цю чашку, і я злетів з котушок».
У березні жінка надсилала футболістові фото, щоби показати наслідки. У відповідь він написав «Вибач, я ненавиджу себе за це» і сумний смайл.
Газета Bild також цитує електронний лист Шульца (його батько — італієць, а мати — німкеня) від червня 2020 року: «Мені шкода, що я побив тебе. Я викинув твою сережку на вулицю після того, як погрожував тобі і штовхнув тебе, хоча ти вагітна, я знаю, що це було неправильно. Я вдарив тебе і збрехав тобі, бо не знав, що робити».
Очікувана жертва і сам Ніко Шульц, якому загрожує до 10 років ув'язнення, від коментарів відмовилися.
«Гравець заперечує висунуті проти нього кримінальні звинувачення. Шульц найняв адвоката. Звинувачення надзвичайно серйозні та шокують команду. Наразі Асоціація футболу Німеччини не має доступу до матеріалів розслідування і утримується від вживання конкретних заходів. Проте справа буде перебувати під наглядом», — йдеться у заяві «Боруссії».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одноклубник Кріштіану Роналду жорстоко побив свою дівчину.
Фото Twitter Bundesliga, Bild205
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