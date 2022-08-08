Де дивитися онлайн «Реал» — «Айнтрахт»: розклад трансляцій та прогноз на матч за Суперкубок УЄФА

У середу, 10 серпня, на Олімпійському стадіоні в столиці Фінляндії Гельсінкі тріумфатор Ліги чемпіонів іспанський «Реал» та переможець Ліги Європи німецький «Айнтрахт» змагатимуться за Суперкубок УЄФА, чинним переможцем якого є лондонський «Челсі».

Єдине протистояння суперників датоване далеким вже 1960 роком, коли мадридці у гучному фіналі Кубка європейських чемпіонів на стадіоні «Хемпден Парк» у Глазго розгромили франкфуртців — 7:3 (чотири м'ячі у свій актив записав Ференц Пушкаш, а Альфредо ді Стефано відзначився у складі мадридців хет-триком).

Якщо «Реал», який ще не стартував у ла лізі, в попередні роки чотири рази володів Суперкубком УЄФА, то «Айнтрахт», що зазнав у стартовому турі чемпіонату Німеччини нищівної домашньої поразки від «Баварії» — 1:6 (Коло Муані, 64 — Кімміх, 5, Павар, 10, Мане, 29, Мусіала, 35, 83, Гнабрі, 43), оскаржить трофей вперше.

Відеоогляд матчу «Айнтрахт» — «Баварія» — 1:6

У майбутній зустрічі букмекери віддають перевагу Королівському клубу, до заявки якого на матч включений воротар збірної України Андрій Лунін. Наприклад, авторитетна контора William Hill, ставки на перемогу підопічних Карло Анчелотті в основний час приймає з коефіцієнтом 1,44, на нічию — 4,50, на виграш німців — 7,00. Нагадаємо, що володар трофею отримає 5 млн євро призових від УЄФА, а клуб, який програв, — 3 млн. євро.

У прямому ефірі матч «Реал» — «Айнтрахт», який проведе 37-річний рефері з Англії Майкл Олівер, в Україні дивіться (початок — о 22:00) за підпискою на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV. Суперкубок УЄФА 10 серпня (середа) «Реал» — «Айнтрахт» 22:00 MEGOGO Нагадаємо, що матчі за Суперкубок УЄФА тривалий час проходили у Монако. Але, починаючи з 2013 року, володар трофею визначається на стадіонів різних міст: у 2013-му поєдинок відбувся в Празі, у 2014-му — в Кардіффі, у 2015-му — в Тбілісі, у 2016-му — в Тронхеймі, у 2017-му — в Скоп'є, у 2018-му — в Таллінні, у 2019-му — в Стамбулі, у 2020-му — в Будапешті та у 2021-му — в Белфасті. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що капітан «Реала» Марсело пішов з клубу після тріумфу в Лізі чемпіонів. Фото uefa.com

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