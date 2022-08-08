Меддопомога в Німеччині для українців: як отримати страховку та знайти лікаря

У Німеччині, де з 1 вересня змінюються правила для українських біженців, більшість наших співгромадян, які виїхали через російський напад, мають право на послуги системи обов'язкового медичного страхування.

Як пише Stadt Leipzig, в Німеччині існують приватне медичне страхування та обов'язкове медичне страхування. Більшість населення застрахована у системі обов'язкового медичного страхування. Всі працевлаштовані сплачують частину своєї заробітної плати як страховий внесок. З цих внесків оплачуються послуги для всіх застрахованих з дітьми включно.

Українці можуть звертатися по медичну допомогу наступними способами:

1. Якщо ви працездатні, але не маєте роботи, то можете звернутися у Центрі зайнятості із заявою на отримання Допомоги з безробіття 2 (ALG II). Після призначення такої допомоги ви станете учасником системи обов'язкового медичного страхування. У більшості випадків цією системою будуть охоплені й ваші діти.

Якщо ви подали заяву на отримання Допомоги з безробіття 2, то маєте повідомити Центр зайнятості, в якій компанії ви хочете бути застрахованим. Ви можете вільно вибрати її, а Центр зайнятості подасть заяву за вас.

Якщо ви не повідомите Центр про свій вибір, його працівники зроблять це за вас. В такому випадку обробка заяви займе трохи більше часу.

Поки ви отримуєте Допомогу з безробіття II, Центр зайнятості сплачує ваш страховий внесок.

2. Якщо ви непрацездатні (наприклад, після 65 років), ви можете подати до Управління соціального забезпечення заяву на отримання соціальної допомоги. Після її призначення ви отримуватимете медичні послуги. Ви можете повідомити в Управління соціального забезпечення про обрану страхову компанію, його співробітники подадуть заяву від вашого імені.

3. Студенти вишів можуть подати заяву на безпроцентний кредит на навчання (закон BAFöG). Цей кредит також включає страховий внесок на медичне страхування. Ви маєте самі знайти собі страхувальника.

4. Самозайняті, які не потребують фінансової підтримки, можуть також стати учасниками системи обов'язкового медичного страхування. Або можуть вибрати приватне медичне страхування.

Існують типові послуги, які однаково сплачуються всіма страховими компаніями, а іноді потрібно за послуги доплачувати. Від доплати можна звільнитися, подавши відповідну заяву до страхувальника.

Серед важливіших типових послуг, зокрема:

Електронна медична картка «Ґезунгайтскарте». Усі учасники безкоштовно отримують електронну медичну картку. З нею можна довільно вибрати лікаря. Прийом у лікаря безкоштовний.

Обслуговування та лікування у разі хвороби, включаючи операції та психічні захворювання, у лікаря чи в лікарні.

Стоматологія та ортопедична стоматологія.

Профілактичне обстеження дітей, підлітків, дорослих та вагітних.

Рекомендовані щеплення.

Перевезення хворих.

Медикаменти, перев'язувальні та допоміжні засоби, прописані лікарем.

Санаторно-курортне лікування та реабілітація.

Виплати по лікарняному для працездатних осіб із тривалим перебігом хвороби.

Виплати по лікарняному через хворобу дитини для працездатних осіб, змушених доглядати хвору дитину вдома.

Виплати у зв'язку з вагітністю та пологами для жінок у тижні до і після пологів.

Більшість лікарів у Німеччині можуть виставити рахунок за свої послуги страховим компаніям обов'язкового медичного страхування. Проте є також приватні лікарі. Послуги таких медиків компанії не оплачують.

Існує список лікарських практик, до яких можуть звертатися біженці з України. Такі медики зазвичай володіють російською та/або українською мовами.

До лікарів потрібно записуватися. Не виключено, що вам доведеться зателефонувати до кількох лікарів, перш ніж вдасться домовитися про прийом.

Матеріали «Грошова допомога для українських пенсіонерів у Німеччині: куди звертатися, як нараховують і кому загрожують штрафи» та «Виплати на дітей в Німеччині: хто з українців може отримати та як це зробити» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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