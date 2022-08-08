Покупець у Лівані відмовився від українського зерна

У понеділок, 8 серпня, посольство України в Бейруті повідомило, що покупець відмовився від зерна, яке везуть з Одеси в Триполі на суховантажі Razoni. Як уже повідомляли «ФАКТИ», це судно стало першим, яке залишило морський порт Одеси з українським зерном (26 тисяч тонн кукурудзи) відповідно до угоди, підписаної Україною, Туреччиною, ООН та Росією.

«Згідно з інформацією від постачальника вантажу, кінцевий покупець у Лівані відмовився отримати вантаж через затримку в доставленні (понад п'ять місяців). Тож тепер постачальник вантажу шукає іншого покупця», — йдеться у заяві посольства.

Новий покупець може перебувати у Триполі чи будь-якому іншому порту Лівану, а також в іншій країні.

Стамбульська угода передбачає створення зелених коридорів для вивезення українського зерна із трьох чорноморських портів — Одеси, Чорноморська та Південного.

Після успішного проходу Razoni через територіальні води України вирушили ще кілька суховантажів з українським зерном.

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