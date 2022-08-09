Вирішили стати «добрими росіянами»: ЗСУ знищили за добу ще 300 окупантів

Українські воїни минулої доби ліквідували на всіх оперативних напрямках не менше трьохсот окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ .

Якщо застосовувати термінологію путінського міністра сергія лаврова, ще 300 путінських нелюдів вирішили стати «добрими росіянами». Всього ж з початку війни подібний «жест доброї волі» зробили вже 42 640 негідників у російській військовій формі.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Крім особового складу, ворог втратив і велику кількість техніки, у тому числі: танків — 1817 (+6 за добу), бойових броньованих машин — 4076 (+6), артилерійських систем — 964 (+4), вертольотів — 193 (+1), дронів оперативно-тактичного рівня — 757 (+3), крилатих ракет — 185 (+3), а також інших видів знарядь вбивства.

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — у правді!» — зазначають у Генштабі.

У відповідь читачі сторінки гаряче схвалюють дії своєї армії: «Що день, то краще», «ЗСУ — генеральний спонсор Параолімпійської збірної росії», «ЗСУ — ви найкращі»!

Нагадаємо, напередодні Збройні Сили України завдали й чергового удару по Антонівському мосту на Херсонщині, який має важливе значення для постачання російських підрозділів, які захопили цей регіон. Цього разу ракетникам вдалося не тільки пошкодити мостове покриття, але й знищити будівельну техніку окупантів.

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