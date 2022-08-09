Очолював парад гелікоптерів на червоній площі: ЗСУ знищили кращого бойового пілота гелікоптерів рашистів (відео)

Після звільнення нашими воїнами Гусарівки на Харківщині було знайдено збитого з ПЗРК 15 квітня гелікоптера з російським «героєм», який вважався найкращим бойовим пілотом вертольотів рф.

Про це розповів у відео на своєму youtube каналі український журналіст Юрій Бутусов.

«Ка-52 і те, що залишилося від заступника начальника 344-го авіацентру з військових випробувань — ця доля чекає на всіх путінських прибульців», — упевнений він.

Також Бутусов зазначає, що Клещенко очолював парад гелікоптерів на червоній площі у Москві 2021 року.

«Відрада очей для українців: колись це був найкращий гелікоптер вкс росії полковник клещенко», — коментує відео радник глави МВС Антон Геращенко.

Приблизно так само реагують інші глядачі відео.

Нагадаємо, цифра знищених в Україні воїнів путіна з 24 лютого перевищила 42 640.

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