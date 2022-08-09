Консервований перець: закуска, від якої ваші рідні будуть у захваті

Усі, хто восени займається овочевими заготовками на зиму, приділяють багато уваги перцям. Та це й зрозуміло: смачні, соковиті різнокольорові перці піднімають настрій будь-якої пори року. Раніше ми пропонували простий рецепт маринованого перцю по-вірменськи.

А сьогодні ще один рецепт. У цьому випадку перець виходить твердим і хрустким, із кисло-солодким смаком. Особливо пасує, за словами кулінарки Ольги Черкевич, взимку до бутербродів.

Інгредієнти: 2,5 кг перцю різного кольору. Маринад: 1 скл. оцту, 1 ст. л. солі, 6 скл. води, 9 ст. л. цукру. На кожну 1-літрову банку: 1 лавровий лист, 3 горошини духмяного перцю, 5 горошин чорного перцю, ½ ч. л. насіння гірчиці, 1 ч. л. олії, 2 кружальця цибулі.

Приготування:

Перець помити, розрізати навпіл, вийняти насіннєві гнізда. Розрізати кожну половинку на 3−4 частини. У чисті стерилізовані банки розкласти лаврове листя, духмяний і чорний перець, гірчицю. Щільно розкласти шматочки перцю, зверху — по 2 кружальця цибулі. Залити 1 ч. л. олії. Змішати складники маринаду в каструлі, закип'ятити, помішуючи, щоб цукор і сіль розчинилися. Залити перець у банках гарячим маринадом, закрутити, стерилізувати 15 хв. Перевернути догори дном. Зберігати у сухому і прохолодному місці.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, як готує запечений перець із зеленню та бринзою ресторатор та суддя «МайстерШеф» Володимир Ярославський.

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