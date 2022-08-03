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Літній салат на зиму «по-закарпатськи»: смачний, соковитий, освіжаючий та «просто неймовірний» (відео)

15:32 3 серпня 2022
салат

Зараз у розпалі сезон заготівлі на зиму. Молоді та досвідчені господині змагаються у вишуканих рецептах, різних варіантах старих та забутих «закруток», які робили ще їхні бабусі.

Закарпатська кулінарка пані Ольга запропонувала рецепт літнього салату на зиму. За її словами, продукти потрібні звичайнісінькі, готується консервація просто і легко.

Продукти
Огірки 1 кг
Морква 250 гр
Цибуля 250 гр
Болгарський перець 250 гр
Часник 2−3 зубчики
Сіль 30 гр
Цукор 50 гр
Соняшникова олія 50 мл
Оцет 9% 50 мл
Чорний мелений перець 0,5 ч. ложки

Весь процес приготування пані Ольга записала на відео.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт чатні з кабачків з сімейного архіву герцогині Кембриджської, а також розповідали, як законсервувати буряки на зиму.

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