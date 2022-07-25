Запечений перець з зеленню та бринзою від Володимира Ярославського: готується швидко, з'їдається ще швидше (відео)
Ресторатор та суддя «МайстерШеф» Володимир Ярославський, чий рецепт домашнього пломбіру сподобався нашим читачам, запропонував приготувати дуже смачний запечений перець.
«Найпростіша закуска, яка не вимагає багато часу на приготування, а з'їдається ще швидше», — розповів кулінар.
Для приготування страви Ярославський радить брати не товсті та довгасті сорти перцю, які під час запікання не втрачають багато вологи. Але рецепт працюватиме з будь-яким перцем, додав він.
Продукти
1 кг перців, 2 зубки часнику
трохи кінзи та петрушки, оливкова олія або духмяна домашня, сіль
бальзамічний оцет (можна замінити на сік лимона або яблучний оцет)
м'який козячий молодий сир (або бринза)
Приготування
У перцях видалити насіння, розрізати їх навпіл та змастити поверхню олією.
Поставити у розігріту духовку в режимі верхнього нагрівання разом з обдуванням.
Почекати поки шкірка перців стане майже згорілою.
Перці накрити фольгою та рушником й чекати, доки охолонуть.
Очистити перці від засмаглої шкірки, додати сіль, масло, оцет і подрібнені часник, кінзу і петрушку. Перемішати.
Подавати зі шматочками молодого сиру як закуску.
Перці можна використовувати в салати або основні страви як додатковий гарнір.
Раніше свій рецепт фаршированих перців запропонувала акторка Анна Саліванчук.
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