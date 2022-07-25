37.92 / 39.20 38.32 / 39.78
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Запечений перець з зеленню та бринзою від Володимира Ярославського: готується швидко, з'їдається ще швидше (відео)

14:32 25 липня 2022
перець

Ресторатор та суддя «МайстерШеф» Володимир Ярославський, чий рецепт домашнього пломбіру сподобався нашим читачам, запропонував приготувати дуже смачний запечений перець.

«Найпростіша закуска, яка не вимагає багато часу на приготування, а з'їдається ще швидше», — розповів кулінар.

Для приготування страви Ярославський радить брати не товсті та довгасті сорти перцю, які під час запікання не втрачають багато вологи. Але рецепт працюватиме з будь-яким перцем, додав він.

Продукти
1 кг перців, 2 зубки часнику

трохи кінзи та петрушки, оливкова олія або духмяна домашня, сіль

бальзамічний оцет (можна замінити на сік лимона або яблучний оцет)

м'який козячий молодий сир (або бринза)

Приготування
У перцях видалити насіння, розрізати їх навпіл та змастити поверхню олією.

Поставити у розігріту духовку в режимі верхнього нагрівання разом з обдуванням.

Почекати поки шкірка перців стане майже згорілою.

Перці накрити фольгою та рушником й чекати, доки охолонуть.

Очистити перці від засмаглої шкірки, додати сіль, масло, оцет і подрібнені часник, кінзу і петрушку. Перемішати.

Подавати зі шматочками молодого сиру як закуску.

Перці можна використовувати в салати або основні страви як додатковий гарнір.



Раніше свій рецепт фаршированих перців запропонувала акторка Анна Саліванчук.


101

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

огірки

Терміново дайте огіркам та помідорам соду у липні: збиратимете врожай відрами до осені

Астрологія

Серйозні конфлікти та невдалі покупки: для яких знаків зодіаку понеділок, 25 липня, буде важким днем

Інвалідне крісло

Пенсія з інвалідності: як розмір виплат залежить від групи та страхового стажу (інфографіка)

Консервовані огірки можуть стати м&#39;якими: прикрі помилки господинь (відео)

Консервовані огірки можуть стати м'якими: прикрі помилки господинь (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту