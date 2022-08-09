«Забирайся, тобі тут не раді»: «Ворскла» підписала футболіста, який грав у росії

Полтавська «Ворскла», яка припинила виступ у Лізі конференцій після поразки від шведського АІКа, підписала контракт із 23-річним півзахисником Андрієм Кравчуком.

Щоправда, у керівництві полтавців, мабуть, не звернули увагу на один факт — вихованець «Шахтаря», який виступав в українській прем'єр-лізі за донецький «Олімпік», на початку минулого року на правах вільного агента вирушив грати до росії, де захищав кольори московського «Торпедо». І хоч у перших числах березня, після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора до України, футболіст залишив клуб, виступ у московії йому, зважаючи на все, на батьківщині пробачити не готові.

«У той час, коли війна триває дев'ятий рік і десятки людей із нашої трибуни у різних підрозділах ЗСУ захищають Україну від зазіхань московитів, а інші активно допомагають у тилу та забезпеченням наших хлопців, клуб дозволяє собі підписання гравців, м'яко кажучи, сумнівної репутації, — йдеться у заяві ультрас «Ворскли» в Instagram. — Ми засуджуємо дії кожного працівника клубу, який допустив появу цієї людини у команді. Ми не терпітимемо жодного гравця, для якого криваві рублі дорожчі за гордість та честь бути українцем. Тим, хто сприяв чи з чиєї мовчазної згоди цей гравець з'явився у «Ворсклі» — ганьба. Андрію, забирайся, тобі тут не раді!«

Додамо, що після розірвання контракту з «Торпедо» та від'їзду з Росії Кравчук вирушив на Туманний Альбіон, де тренувався разом із «Манчестер Сіті». «Від'їзд із „Торпедо“ був єдиним рішенням. Я почувався дуже незручно, в Україні мене б не зрозуміли, якби я залишився. Не можу повірити у те, що відбувається. ХХІ сторіччя, центр Європи. Важко підібрати слова», — зазначав тоді футболіст у коментарі Daily Mail.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вихованець «Динамо» таємно отримав паспорт Росії та поїхав грати до країни-агресора.

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