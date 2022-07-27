38.95 / 40.11 39.20 / 40.58
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Ворскла» зі скандалом поступилася АІКу та вилетіла з єврокубків: відеоогляд матчу Ліги конференцій

23:10 27 липня 2022
АІК&nbsp;— Ворскла

У середу, 27 липня, полтавська «Ворскла», яку очолив екснаставник «Зорі» Віктор Скрипник, провела у столиці Швеції поєдинок у відповідь другого відбірного раунду Ліги конференцій.

Ліга конференцій. 2-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь

АІК (Стокгольм, Швеція) — «Ворскла» (Полтава, Україна) — 2:0 (у додатковий час)

«Ворскла»: Різник, Пердута, Зайков (Челядін, 30), Яворський, Бацула, Козиренко, Тілль (Феліпе, 74), Пуцлін, Олійник, Степанюк, Марлісон (Кравчук, 74).

Голи: Мендес (45+3), Бьорнстрем (107).

Перший матч — 2:3.

До зустрічі з віцечемпіонами Швеції на «Френдс Арені» полтавці готувалися в містечку Нючепінг за 100 км на південь від Стокгольма. Після подій тижневої давності хлопці Скрипника напевно вірили, що їм до снаги, якщо вже не розвинути, то хоч втримати перевагу, здобуту у першій зустрічі у Скандинавії.

Перший тайм гості з берегів Ворскли сміливо могли занести собі в актив. Полтавці діяли досить впевнено, перевершивши шведів і за кількістю ударів (9 проти 8) та за «пострілами» у площину воріт (6 проти 3). Але всі зіпсували останні секунди, коли після не надто якісного удару Мендеса м'яч зрикошетив об ногу Пердути і опинився в сітці — 1:0. Рахунок за сумою двох зустрічей зрівнявся, і командам треба було починати спочатку.

Другий тайм обійшовся без голів, а ось в овертаймі рефері зарахував дуже навіть сумнівний гол Бьорнстрема, що став у підсумку для хлопців Скрипника фатальним. Скажімо прямо, гол-фантом! Рефері з Сербії точно були не на боці України! І навіть не на боці правил футболу.

На жаль, «Ворскла», як і минулого сезону, не змогла подолати стартовий раунд єврокубків (2021-го «біло-зеленим» насолив фінський КуПС — 2:2 у гостях та 2:3 у додатковий час вдома). А ось колишній клуб легендарного українського футболіста Вадима Євтушенка АІК у наступному раунді Ліги конференцій зіграє проти переможця пари «Шкендія» (Північна Македонія) — «Валмієра» (Латвія). Нагадаємо, що в першому поєдинку латвійці з футболістом української «молодіжки» Іваном Желізком у складі програли вдома — 1:2 (гра у відповідь — 28 липня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Ворскли» Сергій Баланчук загинув на війні з рашистами.

Фото ФК АІК

51

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

огірки

Терміново дайте огіркам та помідорам соду у липні: збиратимете врожай відрами до осені

Огірки

Ви не повірите, але це підживлення без добрив наприкінці липня дійсно змусить ваші огірки, помідори та перці плодоносити, як скажені (відео)

Ростислав Поточняк

Помер знаменитий український футболіст, якого не зміг переманити сам Лобановський

Сергій Фурса

Валютні перипетії: Сергій Фурса розповів, яким буде курс долара та євро, чи не збанкрутують банки через війну

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту