«Ворскла» зі скандалом поступилася АІКу та вилетіла з єврокубків: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У середу, 27 липня, полтавська «Ворскла», яку очолив екснаставник «Зорі» Віктор Скрипник, провела у столиці Швеції поєдинок у відповідь другого відбірного раунду Ліги конференцій.

Ліга конференцій. 2-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь

АІК (Стокгольм, Швеція) — «Ворскла» (Полтава, Україна) — 2:0 (у додатковий час)

«Ворскла»: Різник, Пердута, Зайков (Челядін, 30), Яворський, Бацула, Козиренко, Тілль (Феліпе, 74), Пуцлін, Олійник, Степанюк, Марлісон (Кравчук, 74).

Голи: Мендес (45+3), Бьорнстрем (107).

Перший матч — 2:3.

До зустрічі з віцечемпіонами Швеції на «Френдс Арені» полтавці готувалися в містечку Нючепінг за 100 км на південь від Стокгольма. Після подій тижневої давності хлопці Скрипника напевно вірили, що їм до снаги, якщо вже не розвинути, то хоч втримати перевагу, здобуту у першій зустрічі у Скандинавії.

Перший тайм гості з берегів Ворскли сміливо могли занести собі в актив. Полтавці діяли досить впевнено, перевершивши шведів і за кількістю ударів (9 проти 8) та за «пострілами» у площину воріт (6 проти 3). Але всі зіпсували останні секунди, коли після не надто якісного удару Мендеса м'яч зрикошетив об ногу Пердути і опинився в сітці — 1:0. Рахунок за сумою двох зустрічей зрівнявся, і командам треба було починати спочатку.

Другий тайм обійшовся без голів, а ось в овертаймі рефері зарахував дуже навіть сумнівний гол Бьорнстрема, що став у підсумку для хлопців Скрипника фатальним. Скажімо прямо, гол-фантом! Рефері з Сербії точно були не на боці України! І навіть не на боці правил футболу.

На жаль, «Ворскла», як і минулого сезону, не змогла подолати стартовий раунд єврокубків (2021-го «біло-зеленим» насолив фінський КуПС — 2:2 у гостях та 2:3 у додатковий час вдома). А ось колишній клуб легендарного українського футболіста Вадима Євтушенка АІК у наступному раунді Ліги конференцій зіграє проти переможця пари «Шкендія» (Північна Македонія) — «Валмієра» (Латвія). Нагадаємо, що в першому поєдинку латвійці з футболістом української «молодіжки» Іваном Желізком у складі програли вдома — 1:2 (гра у відповідь — 28 липня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Ворскли» Сергій Баланчук загинув на війні з рашистами.

Фото ФК АІК

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