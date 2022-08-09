Поки співачка Віра Брежнєва займається волонтерством та підтримує земляків з України, які тікають від обстрілів, російські ЗМІ, схоже, не дають їй спокою. Так вони натякали про розлад у їхній родині з продюсером Костянтином Меладзе, а тепер пишуть про майбутнє поповнення. Про це «Стархіт» розповів нумеролог Володимир Кузнєцов.



«Якщо говорити про Костянтина Меладзе та Брежнєву, то Меладзе — працелюбна та практична людина. Завдяки цьому він і досяг визнання та успіху. У Віри характер нестримний. У неї в програмі написано, що вона зірка та артистка. Сьогодні у Костянтина все складається, а у Віри рік інтриг, обману, зради. У Віри цього року цілком можлива вагітність. 2023-й буде у співачки непростим, вона це чудово розуміє. Виникнуть всілякі спади у кар'єрі. Цілком можливо розлучення, але треба пошкодувати Брежнєву. Вони з Костянтином непогана пара. Якщо продюсер битиметься за неї, то все буде добре. Брежнєву лихоманить, вона робить незрозумілі вчинки. Конкретно говорити про розлучення не можу, але у стосунках у них не дуже добре!» — зазначив Кузнєцов.

І як би хейтери з росії через проукраїнську позицію не поливали брудом Віру, у ній, за словами нумеролога, є дуже багато добрих якостей.

«Людина чутлива, серцева. Натура витончена. Вміє вислухати, дати пораду. Любить далекі поїздки та пригоди. Легко пристосовується до змін. Має прогресивне мислення. Як правило, для такої людини важко знайти мотивацію — гроші для неї нічого не означають. Витрачає вона їх швидко, збирати не вміє. Має ділове мислення», — зазначив нумеролог.



Нагадаємо, росЗМІ часто пишуть про розлучення Брежнєвої з продюсером та композитором Костянтина Меладзе. Але подружжя на них не реагує.

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