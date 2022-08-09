ВСУ кинджальним вогнем відігнали ворога від Спірного та зупинили спроби його просування на кількох напрямках, — Генштаб

Попри невдалі попередні спроби окупантів перейти у наступ на найбільш гарячих напрямах фронту на Донбасі, ворог вперто намагається просуватися вперед за масованої підтримки своєї авіації і артилерії. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє станом на 18:00 9 серпня.

Так, на Донецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, намагається вести наступ на Бахмут та Авдіївку, задля чого нині проводить перегрупування підрозділів Східного військового округу, що діють на зазначеному напрямку.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Маяків, Григорівки, Пискунівки, Верхньокам’янського, Платонівки та Серебрянки, а також авіаудар біля Григорівки.

На Бахмутському напрямку окупанти задіяли для вогневого ураження артилерію і танки в районах населених пунктів Бахмут, Костянтинівка, Соледар, Зайцеве, Торецьк, Яковлівка, Білогорівка, Покровське, Кодема та Майорськ. и авіаційних ударів поблизу Вершини, Веселої Долини, Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки та Спірного. Але при спробі штурму в районі останнього населеного пункту ворог потрапив під кинджальний вогонь наших воїнів та хаотично відступив.

Також окупанти намагалися задіяти розвідувальні групи в районах Івано-Дар'ївки, Веселого, Яковлівки та Соледар. Після вогневого ураження від наших захисників загарбники швидко змінили свої плани та накивали п’ятами. Втрати ворога уточнюються.

Часткового успіху окупантам вдалося досягнути лише у наступі в напрямку села Вершина.

Також в акваторії Чорного моря ворог тримає у бойовій готовності два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Нагадаємо, напередодні Повітряним силам ЗСУ вдалося збити чотири ракети «Калібр», яких було випущено на українські міста.

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