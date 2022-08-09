Помер легендарний модельєр Ісей Міяке

У Японії 5 серпня помер знаменитий модельєр Ісей Міяке. Про його смерть закордонні ЗМІ повідомили лише через чотири дні. На той час 84-річного фешн-дизайнера вже поховали. Прощання з ним пройшло у вузькому сімейному колі. Жодної публічної церемонії не планується.

Японське агентство Kyodo повідомляє, що у Міяке був рак печінки. Ця хвороба і спричинила смерть.

Ісей Міяке народився в Хіросімі 22 квітня 1938 року. Йому було сім років, коли США скинули на його рідне місто атомну бомбу. Мати Ісея померла через три роки від променевої хвороби.

Сам модельєр якось сказав, що не хотів би, щоб його запам'ятали лише як дизайнера, який пережив ядерний вибух.

«Коли я заплющую очі, то бачу речі, які ніхто ніколи не повинен побачити», — казав Міяке.

Ісей у юності мріяв стати танцюристом чи спортсменом. Йому подобалася гімнастика. Але одного разу його сестра забула на столі журнали мод. Міяке натрапив на них і був вражений. Він вирішив робити одяг, який був би зручним і дозволяв рухатися вільно.

Він вступив до Токійського університету мистецтв Тама, де вивчав графічний дизайн. Потім працював у Парижі та Нью-Йорку у різних будинках мод. У 1970 році 32-річний Міяке відкрив власну студію дизайну в Токіо. Через кілька років вона перетворилася на всесвітньо відомий будинок моди Issey Miyake. У 70-х японець відкрив свій перший бутік у Парижі.

Він активно і сміливо експериментував з різними матеріалами. Робив одяг та аксесуари з пластику, металевого дроту, паперу. Міяке розробив новий спосіб плісування тканини. Це стало його візитною карткою. Одяг від Міяке зберігає свою складчасту форму, щоб із ним не робили.

Однією з культових речей, які створив Ісей, стала водолазка Стіва Джобса з високим коміром. Знаменитий бізнесмен носив лише такі водолазки. А високий комір від Міяке незабаром став невіддільною деталлю одягу, яку полюбило багато знаменитостей.

Ісей Міяке був упевнений, що справжнє завдання будь-якого модельєра полягає в тому, щоб «створити щось, що працює у реальному житті».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть легендарного модельєра Тьєрі Мюглера. Йому було 73 роки.

229

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram