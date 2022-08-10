У середу, 10 серпня, донецький «Шахтар», який зазнав розгромної поразки від тріумфатора Ліги конференцій римської «Роми», проведе чергові спаринги в рамках благодійного турне Shakhtar Global Tour та підготовки до нового сезону.

В один день підопічні Ігора Йовічевіча проведуть два спаринги різними складами. У першому суперником «гірників» стане клуб другого дивізіону Іраку — «Аль-Адала», а у другому донецький клуб зіграє проти дворазового чемпіона Словенії — «Домжале». Кошти від реалізації квитків та реклами будуть спрямовані на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни.

Після 0:5 від «Роми» головний тренер «Шахтаря» пояснив невтішний результат «побудовою нової команди». «Важкий матч, якщо ми дивимося за результатом. Це хороший тест для нас — побачили кілька ситуацій, що підуть на користь, моменти, над чим нам потрібно працювати. Для нас це хороший урок — подивитися, де ми зараз перебуваємо, що ми успішно зробили, що не робили на тому рівні. Вважаю, цей матч піде нам до активу, незважаючи на результат. Настрою нам такий результат не зіпсує, хоч він виглядає не дуже добре. Але маємо розуміти, з ким ми грали, де грали, в якій атмосфері — і для багатьох футболістів це перший такий досвід», — наводить слова Ігора Йовічевіча офіційний сайт «гірників».

У прямій трансляції матч «Домжале» — «Шахтар», починаючи з 20:00, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Додамо, що у Словенії «Шахтар» проводить заключний етап підготовки до нового сезону. За попередньою інформацією, перший офіційний поєдинок «гірники» проведуть 23 серпня на столичному НСК «Олімпійський» проти харківського «Металіста 1925».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» з двома голами в овертаймі вибило «Штурм» із Ліги чемпіонів.

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