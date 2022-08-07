У неділю, 7 серпня, у Римі на «Стадіо Олімпіко» пройде благодійний матч у рамках Shakhtar Global Tour між місцевою «Ромою» та донецьким «Шахтарем», який орендував перед Лігою чемпіонів тренувальну базу іменитого клубу за кордоном.

Як повідомляє сайт «гірників», на майбутню гру вже продано понад 70 тисяч квитків. Зважаючи на те, що місткість арени становить 72 698 глядачів, на матчі очікується аншлаг. Усі виручені кошти від реалізації квитків та реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни.

Букмекери бачать фаворитом поєдинку господарів. Наприклад, у Parimatch можна поставити на перемогу підопічних Жозе Моуріньйо з коефіцієнтом 1,47, на нічию — 4,70, на успіх хлопців Ігора Йовічевіча — 5,70.

У прямій трансляції матч «Рома» — «Шахтар», починаючи з 21:45, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, раніше в Нідерландах «гірники» зіграли три спаринги — зіграли внічию з «Фортуною» (3:3) та «Утрехтом» (2:2), а також поступилися «Аяксу» (1:3).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у «Шахтарі» заявили про борги клубу під 50 мільйонів євро .

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