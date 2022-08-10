Чемпіонат світу з футболу в Катарі розпочнеться раніше: відомі причина та нова дата

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила рішення про перенесення старту ЧС-2022 у Катарі з 21-го на 20 листопада.

За інформацією авторитетного американського порталу The Athletic, з такою пропозицією до організації звернулися господарі турніру, які хотіли зіграти в матчі-відкритті проти Еквадору на стадіоні «Аль-Байт» у місті Аль-Хор. Багаторічна традиція, починаючи з Мундіалю-2006 у Німеччині, могла бути порушена на нинішньому форумі, адже, згідно з жеребкуванням, у дебютному поєдинку на турнірі мали зіграти Сенегал та Нідерланди. Але ФІФА пішла на безпрецедентний крок та задовольнила бажання країни-господарки про зміну календаря матчів (при цьому дата фіналу залишилася незмінною — 18 грудня) трохи більше ніж за три місяці до старту ЧС-2022 — залишилося лише дочекатися схвалення бюро ради ФІФА.

Нагадаємо, що планетарна першість у Катарі стане першою в історії, яку проведуть не влітку, а пізно восени — ранньою зимою, що пов'язано з кліматичними умовами країни-господарки. На жаль, на ньому не виступить збірна України, яка програла у вирішальному матчі за вихід до фінального турніру. А Уельс, який позбавив «жовто-синіх» мрії зіграти на другому в історії мундіалі, виступить в одній групі з Англією, Іраном та США.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі зарплати тренерів збірних-учасниць ЧС-2022.

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