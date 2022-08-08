Kalush Orchestra відмовляються виходити на сцену з російськими артистками на фестивалі в Чорногорії

Переможці «Євробачення-2022», гурт Kalush Orchestra відмовляються виходити на сцену на фестивалі Sea Dance Festival у Чорногорії через те, що в афіші одного дня з ними заявлені російські діджейки Ніна Кравіц та Анфіса Летяго. Виступ запланований на 28 серпня. Музиканти звернулися до організаторів із ультиматумом. Вони заявили, що не виступатимуть із представниками країни-агресора.

Про це сказав в Інстаграмі соліст групи Олег Псюк.

«Мали виступати через місяць на одному фестивалі, і тут раптом поставили на нього якусь російську співачку — і це повна шляпа. Ми вже написали організатору, щоб її забрали звідти. А якщо не вийде, то ми, звичайно, там не виступатимемо», — сказав Олег Псюк.

Також Kalush Orchestra закликали шанувальників виступити проти виступу росіян. Але редактори сторінки закрили коментарі під усіма постами.

Реакції організаторів поки що не було. Виступ Kalush Orchestra на межі зриву.

Раніше гурт Kalush Orchestra виступив на фестивалі в Гластонбері на одній сцені з Полом Маккартні, який підтримав Україну.

Нагадаємо, «Євробачення» через війну в Україні перенесли до Великобританії. Організатори запевнили, що конкурс пройде від імені України.

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