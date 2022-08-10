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Події

Вибухи на Вінниччині та в тимчасово окупованому Маріуполі: що відомо

16:59 10 серпня 2022
Вибух

На Вінниччині, по якій росіяни нещодавно вдарили гіперзвуковими ракетами повітряного базування Х-47М «Кинжал», під час повітряної тривоги було чути вибухи.

З'ясувалося, що тривога та вибухи не мали один до одного жодного стосунку. За інформацією «Вінниця.Інфо», вибух, який було чутно близько 15:30, був пов'язаний із підривними роботами у Писарівському кар'єрі. Про це повідомив голова Калинівської громади Василь Поліщук.

Декількома годинами раніше були чутні вибухи і в окупованому Маріуполі. У Маріупольській міськраді опублікували поки що не підтверджену інформацію про те, що близько полудня потужний вибух пролунав біля ЕКО-ринку. На сторінці в соцмережах було викладено коментарі місцевих жителів.

Нагадаємо, що днями у захопленому росіянами Мелітополі партизани влаштували вибух біля штабу «єдиноросів», де росіяни разом із місцевими коллаборантами готувалися до так званого «референдуму».

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