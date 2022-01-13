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Заявка на субсидію в «Дії»: як оформити

11:47 13 січня 2022
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На порталі «Дія» вже деякий час доступний сервіс подання заяви на отримання субсидії на послуги ЖКГ.

На сайті нагадали, що субсидія може надаватися у формі:

- внесків за обслуговування об'єктів обліку у багатоквартирних будинках та послуг з отримання тепла води, газу, електроенергії;

- внесків за обслуговування об'єктів обліку, абонентське обслуговування у багатоквартирних будинках, покриття витрат на управління та комунальні послуги у багатоквартирному будинку з ОСББ чи кооперативом;

- для придбання газу та твердого, рідкого побутового палива.

Субсидії на купівлю палива надаються один раз на рік, якщо домогосподарство не має централізованого опалення та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

Щоб подати заявку, потрібно авторизуватися на порталі «Дія», зайти до розділу «Пенсії, пільги та допомога» та обрати пункт із субсидіями.
У заяві слід відповісти на кілька запитань та ввести дані про вид субсидії, вказати банківський рахунок, чи є лічильник води чи газу. У декларації необхідно вказати всіх членів, які проживають з вами, їх доходи, майно та витрати.

Якщо в людини протягом року нічого не змінилося, то субсидія на більшість видів комунальних послуг триватиме автоматично.

«ФАКТИ» розповідали, як оновити «зелений» COVID-сертифікат у додатку «Дія».

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