Цифри зменшилися втричі: у Зеленського прокоментували щоденні втрати ЗСУ

Попри запеклі бої на Донбасі та Півдні України, щоденні втрати українських військових зменшилися втричі у порівнянні з початком червня.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «Бі-бі-сі».

«Я думаю, що цифри десь зменшилися у 2,5 — 3 рази від тієї цифри… Я думаю, що десь 30−50 осіб. Але знову ж таки нам говорити про це не зовсім коректно», — заявив він.

За словами Подоляка, точніші цифри може дати тільки Генштаб ЗСУ.

Чиновник уточнив, що одержані Києвом ракетно-зенітні комплекси українські військові ефективно застосовують. Щодня горять склади та бази росіян, руйнується їхня логістика.

«Сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші РСЗВ. По-друге, йде передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє — наші вже пристосувалися до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються», — заявив він.

Великі втрати українських військових на початку червня Подоляк пояснив переходом на другий етап війни. Відомо, що росіяни мають дуже багато зброї і до війни вони готувалися. Тому рашисти били з важкого озброєння за позиціями ЗСУ всіма засобами.

«Починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це безумовно збільшувало кількість наших втрат», — заявив він.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ ліквідували на всіх оперативних напрямках не менше трьохсот окупантів. Всього ж з початку війни вже 42 640 російських військових не повернуться додому або повернуться «вантажем 200».

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