Вакцинація при загостренні хвороб шкіри: дерматолог пояснила, що робити

Колись «важкими» темами для світських бесід були релігія, політика та особисті смаки, то від минулого року до них додалась і вакцинація. Втім, багато українців, які мають шкірні хвороби, уникають її, побоюючись шкоди здоров'ю. Чи дійсно це так -розповіла дерматологиня Катерина Бакіко.

- Вакцинація рятує життя, у прямому сенсі цього слова. Я її рекомендую своїм пацієнтам, які мають шкірні хвороби. Вакцинація тренує наш імунітет від конкретних хвороб, тому можете не зволікати. Мало того, часто загострення хронічної хвороби є від різних інфекцій, стресу, пов’язаного з ними, тому це буде свого роду профілактикою загострення і основної проблеми. Ви можете вакцинуватись навіть у період загострення більшості шкірних хвороб, вакцина буде введена у неуражене місце. У деяких ситуаціях потрібна буде додаткова дезінфекція місця введення. Не потрібно чекати, коли ваша хвороба буде у ремісії. Адже ковід, грип не чекають цього.

А якщо людина використовує гормональні креми (АБ/протигрибкові), чи можна вакцинуватись?

Так, застосування цих засобів не заборонене при вакцинації та не буде впливати на її ефективність.

Як бути якщо пацієнт вживає системне лікування з приводу своєї хвороби шкіри?

Ви можете вакцинуватись неживими вакцинами, якщо приймаєте потужні ліки (метотресат, імунобілогічні ліки тощо). Мало того, ваш лікар перед застосуванням такого лікування порадить вам ревакцинуватись, адже ці ліки можуть знижувати імунітет, тому люди які їх приймають можуть частіше хворіти на інфекції. Також медик при вакцинації може зробити перерву у прийомі ліків. За деталями, краще звернутись до вашого лікаря.

Раніше на сторінках «ФАКТІВ» лікарка Катерина Бакіко давала поради стосовно лікування дисгідротичної екземи та вітіліго.



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