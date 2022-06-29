«Важливу роль грає генетика»: що робити, коли діагностували вітиліго

Хвороба вітиліго може з’явитися в будь-якої людини будь-якого віку: деякі ділянки шкіри втрачають пігмент, стають дуже світлими. Причина — шкіра не виробляє достатню кількість меланіну. За словами дерматологині Катерини Бабіко, влітку у неї зазвичай чимало пацієнтів із такою хворобою шкіри. Чи небезпечна вона, чи виліковна, лікарка дала відповіді на ці запитання.

— Вітиліго уражає до 2% населення, тобто є доволі частою проблемою. Найчастіше уражається шкіра на обличчі (навколо рота, очей), на кистях, ліктях, колінах, стопах, складках тіла та геніталіях. Може бути незначним — всього одна або кілька плям, або поширеним — з ураженням майже усієї поверхні шкіри. Також на цих ділянках може бути білим волосся. Точна причина появи невідома, але основна теорія виникнення — автоімунна. Імунітет організму, з невідомих причин, починає порушувати роботу власних клітин, при вітиліго це клітини шкіри, які виробляють її колір, — меланоцити. Також важливу роль грає генетика. Недостатність вітамінів, наявність глистів та порушення роботи внутрішніх органів не мають відношення до утворення вітиліго.

— Як проходить захворювання?

— Хвороба має хронічний та непередбачливий перебіг. Зазвичай починається з утворення невеликої кількості плям, які схильні поширюватись. У когось швидко, у когось повільно, з періодами відсутності прогресування. Може з’являтися у дитячому або дорослому віці. Найчастіше люди помічають вітиліго влітку, коли навколишня шкіра засмагає, а з вітиліго — ні. Часто білі плями самостійно починають репігментуватись (тобто забарвлюватись), але повне забарвлення є рідкісне. Люди з вітиліго можуть мати асоціацію з іншими автоімунними хворобами. Вітиліго вважається косметичною хворобою. Проте внаслідок психологічного впливу якість життя пацієнта дуже страждає. Особисто я вважаю, що хворобу слід лікувати та маскувати, дбати за косметичний ефект шкіри саме з метою психологічного комфорту пацієнта, а фрази «це ваша доля», «краще вже не буде» вважаю неприпустимими. Вилікувати повністю не здатні, але покращити життя людям із вітиліго можемо.

— Як визначити, чи є у людини вітиліго?

— Достатньо огляду лікаря. Цей діагноз визначається сукупно по вигляду висипу, історії хвороби. Не всі прояви на шкірі у вигляді білих плям є вітиліго. Лікар може посвітити плями лампою Вуда, щоб переконатись у цьому та визначити межі поширення на шкірі, які можуть бути погано видні неозброєним оком. Інші обстеження призначаються вкрай рідко, якщо є інші симптоми, які можуть вказувати на іншу автоімунну хворобу або асоціацію. Аналізів, щоб визначити причину вітиліго, не існує. На жаль, вітиліго — це хронічна хвороба, і оскільки точна причина невідома, то лікування є симптоматичне, ми робимо усе, щоб відновити колір шкіри та зупинити поширення хвороби. Повністю відновити пігмент є важким завданням. Використовуємо у більшості випадків зовнішні гормональні ліки на основі кортикостероїдів, інгібітори кальциневрину, вузькосмугову фототерапію, лазерне лікування, хірургічне. Якщо ефект від лікування не досягається через 2−3 міс. від початку, міняємо його.

Схему лікування підбирає лікар, враховуючи багато факторів. Важливий є сонцезахист, адже якщо ці ділянки не візуалізуються, то косметичний дефект є менший. Також білі ділянки можуть швидко обгоріти на сонці. Тому подбайте про одяг, капелюх, тінь та сонцезахисний крем з максимальним фактором захисту. Також не можна шкіру травмувати (сонячний опік, тертя, подряпини тощо), адже при вітиліго на цих ділянках можуть з’ялятись нові плями. І камуфляж цих ділянок вітається — можна фарбувати волосся чи вії, якщо вони уражені, або застосовувати тональні креми. Іншими опціями камуфлювання є мікропігментація ділянок (як татуювання кольором шкіри) або депігментація навколишніх ділянок шкіри. Дуже важлива є психологічна підтримка пацієнтів та їхніх сімей, адже при вітиліго психологічний комфорт дуже страждає.

Раніше Катерина Бакіко дала поради, як уникнути загострення влітку атопічного дерматиту та вберегти шкіру від подразників у цей перод.

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