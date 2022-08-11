Теракт у Оленівці: доведено причетність росії до вбивства полонених «азовців»

Журналісти американського видання CNN провели власне розслідування вбивства полонених захисників «Азовсталі» в Оленівці, і їхній звіт підтверджує причетність росії до трагедії.

Про це йдеться у статті розслідувачів.

Журналісти американського ЗМІ звернулися до військових експертів, і за їх допомогою проаналізували фото з місця трагедії, супутникові знімки, опитали криміналістів та експертів зі зброї.

При цьому вони одразу виключили застосування HIMARS. Зокрема, експерти вказують на те, що ракетна система призначена для ураження цілей, що знаходяться у кількох десятках кілометрів.

А в'язниця в Оленівці розташована лише за 15 кілометрів від фронту.

Крім того, ракети HIMARS дуже потужні, і у разі влучення залишають після себе велику вирву. Будівля, в якій утримувалися українські військові, мала тонкі стіни та металевий дах, тож точно не витримала б удару.

Пошкоджена будівля бараку

«На цих відео ніде немає вирви, ліжка не відсунуті, стовпи не пошкоджені, але помітні масивні ураження від вогню. Якби це була керована реактивна система залпового вогню, ви б бачили вирви, розбиту стелю та стіни, розірвані тіла після вибуху», — сказав один із експертів.

Як приклад CNN публікує супутникові знімки наслідків удару HIMARS у Новій Каховці. Тоді українські військові знищили ворожий склад.

На інших знімках зображено колонію в Оленівці, яка має значно менше руйнувань.

Офіційні урядовці США також відкинули версію використання HIMARS. Експерти вказують на спалах зсередини будівлі, а не вибух через зовнішній вплив.

Також видання нагадало, що росія не пропустила експертів Міжнародного комітету Червоного хреста та ООН на місце трагедії. Журналісти припустили, що країна-агресор таким чином намагалася приховати тортури та знущання з полонених українських захисників.

Крім того, українські чиновники у коментарі виданню зазначили, що теракт стався напередодні обміну полоненими.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що у Оленівці росіяни організували теракт, під час якого загинули понад 50 українських військовополонених. Військова розвідка заявляє, що головною метою теракту в Оленівській колонії було приховування фактів розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. На цьому тлі особливо цинічною виглядає заява зі штаб-квартири Червоного Хреста про те, що ця гуманітарна організація нібито «не гарантувала безпеку українських полонених у Оленівці».

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