Червоний Хрест «відхрестився»: у комітеті заявили, що не гарантували безпеку українських полонених в Оленівці

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) зробив заяву щодо теракту, який вчинили рашисти в колонії в селищі Оленівка в Донецькій області. Згідно з повідомленням організації, МЧКХ не гарантував безпеки українських захисників, які вийшли з «Азовсталі» в Маріуполі і потрапили в російський полон. У Червоному Хресті повідомили, що організація виступала в ролі «нейтрального посередника» для безпечного виходу військових з «Азовсталі».

«Ми не гарантували безпеку військовополонених, які потрапили в руки ворога, тому що це не в наших силах. Ми заздалегідь прояснили це сторонам. Сторони конфлікту зобов’язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та громадської цікавості, а також від наслідків військових дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених», — заявили у МКЧХ.

Також в комітеті повідомили, що не мають доступу до всіх військовополонених, зокрема й захисників «Азовсталі».Колонію в Оленівці представники організації відвідали один раз у травні цього року, щоб доставити у заклад воду.

«Ми не мали доступу до військовополонених, яких утримували там на індивідуальній основі», -зазначили в комітеті і додали, що наразі така ситуація зберігається.

Нагадаємо, після того, як 29 липня росіяни вчинили масове вбивство українських військовополонених в Оленівці. Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міноборони, Збройні сили України та український омбудсмен у спільній заяві назвали злочин цинічним терористичним актом рф і підкреслили, що вона порушила ключову умову, за якої українські бійці погодилися залишити територію заводу «Азовсталь», гарантами якої виступали ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Раніше у мережі з'явилися фотодокази військового злочину рашистів у Оленівці.

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