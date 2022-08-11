Образився на «неповагу до військових путіна»: у рф чоловік убив друга, який не підтримав війну в Україні

У Москві суперечки двох чоловіків про «спецоперацію» путіна в Україні коштували життя одному з них — «путініст» Віталій убив господаря квартири, де й відбувалася нічна пиятика. Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, москвичеві не сподобалася «проукраїнська» позиція опонента.

На емоціях прихильник війни з Україною схопився за кухонний ніж і кілька разів ударив «політичного супротивника» у спину.

Агресивний путініст зліва

Після цього Олександр упав мертвий, а гості як ні в чому не бувало розійшлися по домівках.

Через п'ять днів труп чоловіка знайшла його дружина, злочинець через п'ять днів (!) з'явився в поліцію, де й пояснив, що не хотів нікого вбивати і лише образився на свою жертву через «неповагу до російських військових».

Нагадаємо, раніше російська гумористка Тетяна Лазарєва їдко висміяла кремлівську пропаганду, яка до невпізнання спотворює реальну історію.

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram