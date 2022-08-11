Ані Лорак відмовилася від росії та поїхала до Туреччини до екс-чоловіка Мурата: ЗМІ розповіли про зміни у житті співачки

Ані Лорак, яка довго не могла визначитися, чий бік прийняти у російсько-українській війні, покинула росію та поїхала до колишнього чоловіка до Туреччини.



Схоже, співачка вирішила відвернутися від росії та показати, що вона народилася українкою, і такою ж залишиться назавжди. Про це пишуть російські ЗМІ.



«Тільки зараз стало зрозуміло, що Ані, яка народилася в Україні, все ж таки вирішила відвернутися від росії. Зірка все ще мовчить, ніяких гучних заяв від виконавиці не було. Однак наступної осені Лорак вирішила проігнорувати росію зі своїми концертами. В Україні зірка теж не з'явиться. На офіційному сайті Ані зазначено, що вона колеситиме з жовтня по листопад європейськими містами», — пише видання.



Новина про рішення Лорак моментально розлетілася у ЗМІ.



«Цікаво, що, за останньою інформацією, артистка розлучилася з Єгором Глібом. Вони були разом три роки, і здавалося, що справа йде до весілля. Однак зараз, як стверджує джерело, Ані зібрала валізи і відлетіла до колишнього чоловіка Мурата Налчаджиоглу», — йдеться у статті.



А в росЗМІ на Ані Лорак триває цькування. Кремлівські пропагандисти пишуть, що «злиденну» артистку покинув наречений. Її назвали зрадницею, хоча Лорак жодного разу публічно не висловилася про російське вторгнення. Лише на початку лютого співачка обтічно закликала до миру.

Хвиля піднялася через відміну концерту, запланованого на 25 листопада у Новосибірську. Пропагандисти припускають, що це пов'язано з «критичними висловлюваннями на адресу спецоперації».

Не допомогло навіть знайомство з дружиною Дмитра Пєскова Тетяною Навкою, у суспільстві якої часто бачили Лорак.

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