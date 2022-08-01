Кинув Ані Лорак через гроші: стала відомою причина розставання співачки з бойфрендом

Після розриву з Муратом Налчаджіоглу, який вже збирається одружитися знову, співачка Ані Лорак почала зустрічатися із саунд-продюсером Єгором Глібом.

Про це розповів продюсер Леонід Дзюник, пише «СтарХіт».

За його словами, ці відносини тривали досить довго, але зараз зійшли нанівець через нестабільний фінансовий стан Ані Лорак.

За наявною інформацією, Єгор поїхав до США, але без Ані Лорак.

«У тому, що він втік від Лорак у США, немає нічого дивного, — відверто розповів Леонід Дзюник. — Мабуть, у неї стало погано з грошима. Звідки їм взятися, коли немає ні концертів, ні телезйомок? А без грошей вона йому на хрін не здалася. Чи вона думала, що потрібна йому як жінка?».

Нагадаємо, раніше росЗМІ видали скандальні подробиці відносин української співачки з путіністом Філіпом Кіркоровим.

Фото Instagram Ані Лорак

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