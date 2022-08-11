Судно з українським зерном, від якого відмовився покупець, повернулося до Туреччини: названо причину

У четвер, 11 серпня, стало відомо, що судно Razoni з українським зерном повертається до Туреччини. Як уже повідомляли «ФАКТИ», цей суховантаж був першим судном, яке вийшло з Одеси після підписання стамбульської угоди. Договір дозволив розблокувати три українські порти на Чорному морі — Одесу, Чорноморськ та Південний.

Razoni мало доставити до Лівану 26 тисяч тонн кукурудзи. Судно успішно пройшло перевірку в Стамбулі та отримало дозвіл спеціального координаційного центру на те, щоб йти далі в Триполі.

Однак потім покупець кукурудзи відмовився від її отримання на тій підставі, що затримка з доставленням зерна була надто великою — п'ять місяців.

Суховантаж був змушений деякий час дрейфувати. Капітан чекав на подальші вказівки. В цей час велися швидкі пошуки нового покупця.

І ось тепер стало відомо, що Razoni прямує до турецького порту Мерсін. Хто погодився купити кукурудзу, не повідомляється.

З 1 серпня з українських портів у рамках стамбульської угоди вийшли вже 14 суден із зерном.

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