В росії не коментують знищення російської авіабази в окупованому Криму. Але знайшли винуватого в тому, що завдано непоправної шкоди авіабазі, де розміщувалась головна ударна сила ЧФ РФ — 43-й морський штурмовий авіаполк. Журналіст Юрій Бутусов з посиланням на джерела написав у Facebook про звільнення з посади командувача Чорноморським флотом РФ Ігора Осіпова. На його місце призначено віце-адмірала Віктора Соколова. Цікаво, скільки він протримається на посаді на тлі майбутніх ударів ЗСУ?

«За даними російських джерел, звільнений командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Ігор Осіпов, — пише Юрій Бутусов. — Це найкраща демонстрація катастрофічних для Росії наслідків вибухів на авіабазі поблизу селища Новофедорівка в окупованому Криму. На авіабазі базується головна ударна сила Чорноморського флоту РФ — 43-й морський штурмовий авіаполк. 9 серпня внаслідок одночасних вибухів двох складів зберігання боєприпасів, за даними космічних знімків, знищено за мінімальними оцінками 8 російських бойових літаків, за даними Генштабу ЗСУ — 9 літаків.

Фактично 43-й полк розгромлений. Знищено приблизно половину боєздатних літаків і більшу частину також дуже вартісного боєкомплекту, завдано важких втрат інфраструктурі авіабази.

Однак Міноборони РФ ніяких втрат не визнало взагалі, а дані космічних знімків російська влада попросту не коментує й удає, що нічого не відбулось, хоча весь світ говорить по успішну та результативну атаку українців на російську авіабазу. Російська пропаганда мовчить і намагається відвернути увагу якимись іншими інформаційними приводами. Кремль демонструє абсолютну безпорадність та програш інформаційної війни. Мовчить і Путін і його речник Пєсков, бо як пояснити, яким це чином вписується у заяви керівника РФ, що «спецоперация идёт по заранее утверждённому плану»? Виявляється, Росія не здатна надійно обороняти Крим.

Цікаво, що навіть після знищення флагманського крейсера «Москва», на якому тримав свій прапор адмірал Осіпов, його не зняли з посади. Але після вибухів, внаслідок яких, за заявою МО РФ, нібито не будо ніяких втрат, адмірал втратив посаду.

Це засвідчує, що російська авіація зазнала нечуваної у своїй історії після Другої світової війни поразки.

Судячи з характеру вибухів, авіабаза, скоріше за все, була підірвана внаслідок вдалої диверсії українців. Нема ніяких інших влучань, вибухнули майже одночасно два віддалених склади.

Новим командувачем ЧФ, за даними російських медіа, призначений віцеадмірал Віктор Соколов. Подивимось, скільки протримається під ударами українців на своїй посаді новий російський начальник.

9 серпня — ще одна історична перемога України над російськими окупантами, і демонстрація усьому світу, що Україна перемагає у війні з Росією, і розгром армії Путіна — це абсолютно реальний сценарій, українцям варто допомагати".

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