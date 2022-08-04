В окупованому Біловодську партизани розстріляли автівку псевдомера

Партизанський рух набирає обертів. Все частіше ми дізнаємося про успішні дії партизан. В четвер, 4 серпня, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив в своєму телеграм-каналі про те, що «в окупованому Біловодську обстріляли автівку з місцевою рашистською владою».

В обстріляній автівці перебували так звані «мер» разом з «заступницею». Внаслідок дій партизанів обидва поранені та перебувають у лікарні. Окупанти не повідомляють, у якому вони стані. Рашисти провели цілу військову операцію щодо пошуку партизанів, але нікого не знайшли. «Ми бачимо, що окупантам немає спокою ніде», — наголосив Сергій Гайдай.

Раніше «ФАКТИ» писали про затримання СБУ та НАБУ ще одного колаборанта — керівника охорони чинного народного депутата України.

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