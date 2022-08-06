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Події

В окупованій Новій Каховці скоєно замах на замгауляйтера: що відомо про стан колаборанта Гури

17:59 6 серпня 2022
Віталій Гура

В тимчасово окупованій рашистами Новій Каховці, де нещодавно українські захисники рознесли вщент базу і склад боєприпасів окупантів, скоєно замах на колаборанта.

Як пишуть російські пропагандистські пабліки, вогнепальних поранень зазнав так званий заступник голови окупаційної «адміністрації» Віталій Гура. В колаборанта поцілили з пістолета біля його приватного будинку 6 серпня.

ЗМІ пишуть про те, що Гура було госпіталізовано у тяжкому стані. Пізніше з'явилося повідомлення, що Гура помер дорогою до Криму. Зокрема, цю інформацію підтверджує російський пропагандист Юрій Котенок. В той же час колаборант Кирило Стремоусов не підтверджує смерть. За його словами, Гура в реанімації.

Відзначимо, що 5 серпня стало відомо про те, що гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо раптово потрапив до лікарні. На час його перебування «на лікарняному» окупанти призначили своїм наглядачем в Херсоні Сергія Єлісєєва з досвідом служби в ФСБ. А Сальдо начебто теж відправили лікуватися до Криму. Проте згодом російські пабліки повідомили, що зрадник України знаходиться в Москві. Для безпечного транспортування хворого поближче до Кремля лікарі ввели Сальдо в медикаментозну кому.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в окупованому Біловодську на Луганщині партизани розстріляли автівку псевдомера

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