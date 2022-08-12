У Харкові затримали корегувальника вогню по будівлі ХОГА

Наносити ракетні удари по Харківщині, яку росіяни невпинно обстрілюють, окупантам допомогав колишній правоохоронець, якого кадрові співробітники фсб рф завербували під час перетину російського кордону у 2019 році.

Про це повідомили в СБУ та додали, що «законсервованого» агента було затримано. Він, зокрема, передавав окупантам геолокації міської інфраструктури, саме за його «наводкою» агресори здійснили ракетні удари по будівлі обласної державної адміністрації та ще сімох цивільних об’єктах.



Розвіддані він переправляв у вигляді текстових файлів з детальним описом об’єктів та інформацією щодо перебування в них людей.

«Після отримання оперативного псевдоніму та проходження інструктажу, зловмисник був переведений у „режим очікування“. Після вторгнення рф на зв’язок з агентом вийшов російський „куратор“. У разі успішного виконання вказівок окупанти обіцяли „вивести“ свого прибічника на територію рф і оформити громадянство», — додали в СБУ.

Наразі ворожому агентові повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримали «на гарячому» російського «крота», які після широкомасштабного вторгнення влаштувався на роботу в управлінні СБУ.

Фото — скріншот

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