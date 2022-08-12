Квасоля з овочами по-монастирськи: ваші рідні смакуватимуть і проситимуть ще

За словами кулінарки Світлани Юрченко, це один з її улюблених консервованих салатів, який закінчується ще до весни. Готувати його просто і вигідно для гаманця. Можна їсти як окремо, так і подавати до каші, картоплі чи м’яса.

Інгредієнти:

квасоля — 3 стакани (десь 600 г)

морква — 1 кг

цибуля — 1 кг

часник — 1 головка

червоний болгарський перець — 1 кг

помідори — 1 кг

сіль — 2 ст. л. з гіркою

цукор — 4 ст. л. з гіркою

оцет 9% - 75 мл

олія для смаження — 300 мл

Приготування

Якщо квасоля свіжа, то замочіть її у холодній воді на годину, а якщо сушена — на ніч.

Відваріть квасолю у чистій воді до готовності. Чисті помідори подрібніть на м'ясорубці. Інші овочі помийте, почистіть і наріжте смужками. Обсмажуйте їх на олії хвилин по 5 при середньому вогні. Додайте до них помідорне пюре та тушкуйте 15 хвилин. Додайте квасолю без рідини, в якій вона варилася. Через пів години додайте сіль, цукор та оцет. Тушкуйте 10 хвилин, скуштуйте та відкоригуйте смак. Розкладіть по стерилізованих банках та закупорте гарячими кришками, що кипіли.

Охолонути баночки повинні перевернутими під ковдрою. Вихід: 8 баночок по 550 мл.

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