Домашня томатна паста: з нею ваш борщ вийде неймовірно смачним

Колір і консистенція томатної пасти, за словами кулінарки Валентини Кошової, залежать від типу помідорів. Найкраще брати тверді м'ясисті помідори.

Із продуктів, вказаних у рецепті, вийде близько 2400 мл томатної пасти.

Інгредієнти:

4 кг помідорів,

20 г солі,

20 г цукру,

щіпка перцю,

8 зубчиків часнику,

2 ст. л. сушених трав (орегано, базилік або суміші).

Приготування

Помідори поріжте на шматки, покладіть у каструлю та доведіть до кипіння. Зменшіть газ і варіть 30 хв. Перетріть через сито в другу каструлю. Варіть отримане пюре ще приблизно 40 хв., щоб випарувалася зайва вода, і лише тоді додайте сіль, цукор, перець, дрібно порізаний часник, трави, кип'ятіть ще 2 хв.

Киплячу томатну пасту розлийте в ошпарені та сухі банки, простерилізуйте 20 хв., закрутіть. Переверніть банки догори дном і відставте їх мінімум на 10 хвилин. У прохолодному й темному місці паста зберігається цілий рік або навіть довше.