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Мариновані огірки по-фінськи на зиму: можна готувати тазами, і всі підуть «на ура» (відео)

18:25 9 серпня 2022
огірки

Літо — час заготівель. Господині поспішають зробити різну консервацію, щоб узимку радувати своїх близьких смаколиками. Рецептів та секретів приготування смачних хрустких огірків безліч.

Сьогодні пропонуємо читачам мариновані огірки по-фінськи.

Готуються вони швидко та просто. Процес не вимагає пастеризації та багаторазової заливки.

Зберігати такі огірочки можна при кімнатній температурі.

Мариновані огірки по-фінськи

Огірки — 4 кг

Часник — 1 головка

Перець гострий — 5 стручків

Набір для засолювання (кріп, листя смородини, вишні, хрону)

На 1 літр води:
Сіль — 2 столові ложки
Цукор — 1 стол.

На 0,7 літрову банку — половина чайної ложки лимонної кислоти

Детально процес приготування показано на відео.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати хрусткі солоні огірочки за рецептом Лілії Цвіт. Такі огірки можна зберігати у квартирі до весни, без льоху та комори.

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