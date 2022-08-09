Мариновані огірки по-фінськи на зиму: можна готувати тазами, і всі підуть «на ура» (відео)
Літо — час заготівель. Господині поспішають зробити різну консервацію, щоб узимку радувати своїх близьких смаколиками. Рецептів та секретів приготування смачних хрустких огірків безліч.
Сьогодні пропонуємо читачам мариновані огірки по-фінськи.
Готуються вони швидко та просто. Процес не вимагає пастеризації та багаторазової заливки.
Зберігати такі огірочки можна при кімнатній температурі.
Мариновані огірки по-фінськи
Огірки — 4 кг
Часник — 1 головка
Перець гострий — 5 стручків
Набір для засолювання (кріп, листя смородини, вишні, хрону)
На 1 літр води:
Сіль — 2 столові ложки
Цукор — 1 стол.
На 0,7 літрову банку — половина чайної ложки лимонної кислоти
Детально процес приготування показано на відео.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати хрусткі солоні огірочки за рецептом Лілії Цвіт. Такі огірки можна зберігати у квартирі до весни, без льоху та комори.89
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