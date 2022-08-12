Смакота за пів години: рецепт класичної кабачкової ікри

Сезон кабачків у розпалі! Якщо вам вже набридли смажені кабачки, у вигляді рулетів або рагу, то саме час подумати про те, щоб зробити заготовку на зиму. Це може бути, наприклад, салат з томатами та солодким перцем чи класична кабачкова ікра.

Ресурс «Рецепты на каждый день» пропонує такий варіант приготування ікри.

Складові: Кабачки — 4 кг;

Морква — 600 г;

Цибуля біла — 300 г;

Перець болгарський — 300 г;

Перець чилі червоний — 2 шт.;

Томатна паста — 500 г;

Сіль — 6 ч. л.;

Цукор — 6 ч. л.

Рослинна олія — 300 мл;

Томатний сік — 250 мл.

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Приготування: Кабачки очистити від шкірки та насіння, нарізати кубиками.

На середній тертці натерти моркву, подрібнити цибулю, болгарський перець без насіння і перець чилі.

По черзі обсмажити цибулю, моркву, болгарський перець та кабачки. Пропустити всі обсмажені овочі та свіжий перець чилі через м'ясорубку та викласти у ємність для тушкування.

Додати томатну пасту, протерті свіжі помідори (томатний сік), сіль та цукор. Довести до кипіння і тушкувати на середньому вогні 30 хвилин.

Готову ікру розлити в стерилізовані банки, закрити кришками і залишити до охолодження.

Також кабачки можна використовувати для приготування кетчупу.

Фото Pixabay

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