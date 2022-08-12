Смакота за пів години: рецепт класичної кабачкової ікри
Сезон кабачків у розпалі! Якщо вам вже набридли смажені кабачки, у вигляді рулетів або рагу, то саме час подумати про те, щоб зробити заготовку на зиму. Це може бути, наприклад, салат з томатами та солодким перцем чи класична кабачкова ікра.
Ресурс «Рецепты на каждый день» пропонує такий варіант приготування ікри.
Складові:
- Кабачки — 4 кг;
- Морква — 600 г;
- Цибуля біла — 300 г;
- Перець болгарський — 300 г;
- Перець чилі червоний — 2 шт.;
- Томатна паста — 500 г;
- Сіль — 6 ч. л.;
- Цукор — 6 ч. л.
- Рослинна олія — 300 мл;
- Томатний сік — 250 мл.
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Приготування:
- Кабачки очистити від шкірки та насіння, нарізати кубиками.
- На середній тертці натерти моркву, подрібнити цибулю, болгарський перець без насіння і перець чилі.
- По черзі обсмажити цибулю, моркву, болгарський перець та кабачки. Пропустити всі обсмажені овочі та свіжий перець чилі через м'ясорубку та викласти у ємність для тушкування.
- Додати томатну пасту, протерті свіжі помідори (томатний сік), сіль та цукор. Довести до кипіння і тушкувати на середньому вогні 30 хвилин.
- Готову ікру розлити в стерилізовані банки, закрити кришками і залишити до охолодження.
Також кабачки можна використовувати для приготування кетчупу.
Фото Pixabay70
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