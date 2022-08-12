39.06 / 39.96 39.79 / 41.00
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смакота за пів години: рецепт класичної кабачкової ікри

16:51 12 серпня 2022
Кабачки

Сезон кабачків у розпалі! Якщо вам вже набридли смажені кабачки, у вигляді рулетів або рагу, то саме час подумати про те, щоб зробити заготовку на зиму. Це може бути, наприклад, салат з томатами та солодким перцем чи класична кабачкова ікра.

Ресурс «Рецепты на каждый день» пропонує такий варіант приготування ікри.

Складові:

  • Кабачки — 4 кг;
  • Морква — 600 г;
  • Цибуля біла — 300 г;
  • Перець болгарський — 300 г;
  • Перець чилі червоний — 2 шт.;
  • Томатна паста — 500 г;
  • Сіль — 6 ч. л.;
  • Цукор — 6 ч. л.
  • Рослинна олія — 300 мл;
  • Томатний сік — 250 мл.

Читайте також: Чатні з кабачків на зиму: старовинний рецепт сім'ї Кейт Міддлтон

Приготування:

  • Кабачки очистити від шкірки та насіння, нарізати кубиками.
  • На середній тертці натерти моркву, подрібнити цибулю, болгарський перець без насіння і перець чилі.
  • По черзі обсмажити цибулю, моркву, болгарський перець та кабачки. Пропустити всі обсмажені овочі та свіжий перець чилі через м'ясорубку та викласти у ємність для тушкування.
  • Додати томатну пасту, протерті свіжі помідори (томатний сік), сіль та цукор. Довести до кипіння і тушкувати на середньому вогні 30 хвилин.
  • Готову ікру розлити в стерилізовані банки, закрити кришками і залишити до охолодження.

Також кабачки можна використовувати для приготування кетчупу.

Фото Pixabay

70

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лорак

Ані Лорак відмовилася від росії та поїхала до Туреччини до ексчоловіка Мурата: ЗМІ розповіли про зміни у житті співачки

кетчуп

«Про магазинний забудете назавжди»: готуємо ароматний кетчуп для пікніка

Гороскоп

Проблеми Левів, любовні перемоги Терезів та звістка для Водолія: несподіваний поворот чекає на п'ять знаків зодіаку 12 серпня

Повний місяць

Червоний місяць у Водолії: що категорично заборонено робити на Осетрову повню

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту