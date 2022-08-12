Доньку вивезли до білорусі: під Бучею знайшли тіло розстріляного рашистами чоловіка
У Бучі знайшли тіло чоловіка, якого вбили російські військові під час окупації міста.
Тіло знайшли у лісі ближче до узбіччя дороги Блиставиця-Здвижівка, повідомили у Бучанській міськраді.
«За попередніми даними, тіло належить Кончаковському Олегу Володимировичу,
За фактом виявлення розпочато слідство.
Нагадаємо, на території Бучі під Києвом знайшли та ідентифікували 458 тіл людей, які загинули під час російської окупації.
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