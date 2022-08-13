Тельці зможуть вирішити велику проблему, а Водолії — змінити життя на краще: гороскоп від Анжели Перл на 13 серпня

Відомий австралійський астролог з українським корінням Анжела Перл вважає, що 13 серпня 2022 року слід дослухатися своєї інтуїції — вона не підведе і стане «найкращим другом».

Крім того, сьогодні представникам усіх знаків зодіаку не варто боятись брати на себе роль лідера, пише інформаційний ресурс rsute.ru.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Перше, що слід зробити вранці після сну, — це прислухатися до свого внутрішнього голосу. Справи, які викликають внутрішню тривогу, слід відкласти до найкращих часів. Від того, як Овни спланують найближче майбутнє, багато залежатиме. Попереду чекає досить активний період. Крім того, Овнам надійде дзвінок, де повідомлять приємні новини.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Тельцям нарешті вдасться закрити багато питань і вирішити більшу частину проблем, які останнім часом встигли накопичитися, наче снігова куля. Особливо вдало вирішаться питання, пов'язані з нерухомістю. Рекомендується розпрощатися з тими справами, які не дають рухатися вперед і розвиватися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

З деякими людьми, які люблять критикувати, слід бути цього дня обережнішими і намагатися взагалі не контактувати. Якщо вони запропонують зустрітися, краще відразу відмовити. В іншому випадку конфліктів просто не уникнути. Рекомендується також спробувати себе як лідера. Потрібно просто почати ділитися навіть найамбітнішими та сміливішими ідеями.

Рак (22 червня — 22 липня)

День виявиться досить напруженим, тому доведеться працювати в поті чола. А помічників поряд зовсім не виявиться. З самого ранку слід просто чітко поставити собі за мету і намагатися йти до неї, не відхиляючись і не відволікаючись на дрібниці. З малознайомими людьми не варто поки що близько спілкуватися. Краще дізнатися про них ближче, перш ніж розповідати щось особисто.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Варто з самого ранку більше запастися терпінням. Начальник може вручити дуже складну справу, яку доведеться вирішувати, а відмовитися не вдасться. Не слід боятися брати на себе відповідальність. Тим паче, серед колег знайдуться ті, хто із задоволенням допоможе розвивати новий проект. А ввечері чекають приємні знайомства.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Зовнішні обставини змусять почати рухатися вперед семимильними кроками. З'явиться величезне бажання досягти успіху у сфері фінансів. Якщо хтось раптом критикуватиме, це дуже ранить Дів. Тому вечірня розслаблююча ванна та практики медитації не завадять. Крім того, поки що не варто зациклюватися на питаннях кохання.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Протягом дня Терезам доведеться співпрацювати з багатьма людьми. І в суперечці, як завжди, народиться істина. Вдасться знайти рішення з багатьох питань. А результати такої спільної праці вже незабаром почнуть тішити. Крім того, рекомендується записатися на якісь навчальні курси.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам нарешті вдасться розкласти багато по поличках і знайти вирішення питання, яке давно турбувало. Поспішати зараз зовсім нікуди. Це може призвести до помилок. За нові проекти братися не варто. Крім того, рекомендується бути особливо обережним при керуванні автомобільним транспортом.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День виявиться відносно спокійним. Особливих подій не станеться, тому причин переживати не буде. Керівництво може похвалити та підтримати якусь цікаву ідею, якщо запропонувати її на розгляд. В усіх відношеннях зараз важливо виявляти з людьми дипломатію. Трохи пізніше на Стрільців чекають амурні події.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам варто подумати над тим, що в житті дуже важливо все робити вчасно. Те, що було важливо нещодавно, зараз може взагалі не мати жодного сенсу. Рекомендується зайнятися йогою та розслаблюючими практиками увечері після робочого дня.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

З'явиться шанс кардинально змінити своє життя на краще. Цілком можна взятися за якусь нову справу. Причому по ній досить швидко вдасться досягти разючих результатів. А вечір слід провести із позитивно налаштованими людьми. Вони зарядять гарним настроєм.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам рекомендується повірити у себе та свої сили. Це надасть більшої впевненості у собі. Якщо виділити час на те, щоб побути на самоті, то вдасться зрозуміти багато речей у житті. Ініціатива у любовних справах піде лише на користь.

Як писали «ФАКТИ», фіналістка чотирнадцятого сезону українського містичного проекту «Битва екстрасенсів» Рубіна Цибульська попередила про загрозу ударів по Києву та Київській області до кінця серпня.

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