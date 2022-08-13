38.97 / 39.95 39.68 / 40.97
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«У них ваші блакитні очі»: Віра Брежнєва здивувала фото з новонародженими близнюками

11:30 13 серпня 2022
Архівне фото співачки

Останнім часом навколо шлюбу 40-річної красуні-артистки Віри Брежнєвої та 59-річного композитора Костянтина Меладзе ходить безліч чуток.

У Мережі то з'являються повідомлення про розлучення Брежнєвої та Меладзе, то інформація про вагітність Віри.

Загалом парочка зберігає мовчання на цю тему, чим ще більше розбурхує фантазію публіки.

Але буквально днями Віра Брежнєва у своєму мікроблозі повідомила фолловерів, що зараз перебуває у Латвії.

І опублікувала фотографію, яка спричинила ажіотаж серед шанувальників. На знімку Віра постала з новонародженими близнюками на руках. Судячи з кольору костюмів малюків, це хлопчики. Брежнєва трепетно притискала дітей до себе.

Співачка з дітьми

Кадр, що розлетівся по Мережі, зібрав величезну кількість коментарів.

«Це ваші?!», «Ми щось пропустили», «Напевно, пішли до сурогатної матері, це ж модно зараз», «У них ваші блакитні очі», «Ніжність», — написали інтернет-користувачі.

Але зірка не стала відповідати на запитання — можливо, це її племінники чи навіть онуки. Втім, навряд чи Віра зможе довго приховувати таємницю.

Нагадаємо, днями відомий нумеролог виступив із прогнозом про вагітність співачки, а також передрік їй непростий 2023 рік.

Фото instagram.com/ververa/

297

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Кардинальні зміни для Раків та неприємності для Левів: складний тиждень чекає на сім знаків зодіаку з 15 по 21 серпня

Лорак

Ані Лорак відмовилася від росії та поїхала до Туреччини до ексчоловіка Мурата: ЗМІ розповіли про зміни у житті співачки

кетчуп

«Про магазинний забудете назавжди»: готуємо ароматний кетчуп для пікніка

модний манікюр

Новий тренд у манікюрі: прозорий френч

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту