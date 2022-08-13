«У них ваші блакитні очі»: Віра Брежнєва здивувала фото з новонародженими близнюками

Останнім часом навколо шлюбу 40-річної красуні-артистки Віри Брежнєвої та 59-річного композитора Костянтина Меладзе ходить безліч чуток.

У Мережі то з'являються повідомлення про розлучення Брежнєвої та Меладзе, то інформація про вагітність Віри.

Загалом парочка зберігає мовчання на цю тему, чим ще більше розбурхує фантазію публіки.

Але буквально днями Віра Брежнєва у своєму мікроблозі повідомила фолловерів, що зараз перебуває у Латвії.

І опублікувала фотографію, яка спричинила ажіотаж серед шанувальників. На знімку Віра постала з новонародженими близнюками на руках. Судячи з кольору костюмів малюків, це хлопчики. Брежнєва трепетно притискала дітей до себе.

Співачка з дітьми

Кадр, що розлетівся по Мережі, зібрав величезну кількість коментарів.

«Це ваші?!», «Ми щось пропустили», «Напевно, пішли до сурогатної матері, це ж модно зараз», «У них ваші блакитні очі», «Ніжність», — написали інтернет-користувачі.

Але зірка не стала відповідати на запитання — можливо, це її племінники чи навіть онуки. Втім, навряд чи Віра зможе довго приховувати таємницю.

Нагадаємо, днями відомий нумеролог виступив із прогнозом про вагітність співачки, а також передрік їй непростий 2023 рік.

Фото instagram.com/ververa/

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