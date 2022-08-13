Посилають путіна слідом за російським кораблем: хокеїсти росії в США ухиляються від призову в армію Мордора

У квітні в США був заарештований поліцейський з росії Фаріт Самігуллін, який продавав російським хокеїстам військові квитки. Послугами спритного бізнесмена нібито скористалися Іван Федотов, Михайло Воробйов, Владислав Лукін, Анвар Сулейманов та Кирило Капризов. Про це пише «Экспрес-газета».

«У нас немає військового квитка. Кирило навчається зараз, він учень», — цитує видання батька хокеїста Олега Капризова.

При цьому ЗМІ зазначає, що у військкомат хокеїст НХЛ подав довідку, що в РАНХіГС він навчається на очному відділенні. Telegram-канал Mash уточнив, що цього літа у Кирила закінчується відстрочка і він підлягає призову.

Наляканий затриманням ухилянта Івана Федотова та його відправкою до Сєвєродвінська для проходження служби, Капризов вирішив терміново повернутися до США, де виступає за «Міннесоту Уайлд». Виїхав він аж за три місяці до початку сезону. До цього йому двічі відмовляли у робочій візі, але тепер російським бігункам дано зелене світло. Так само вчинили ще кілька російських хокеїстів НХЛ із росії призовного віку, ще один вирішив провести відпустку не на батьківщині, а за океаном.

За інформацією видання, багато вболівальниць обіцяють вийти за Капризова заміж, щоб хокеїст збірної Росії отримав американське громадянство.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Росії забрали чемпіонат світу з хокею.

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