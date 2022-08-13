«Отримала дулю з маком»: суд відмовив блогерці, яка симпатизує рф й позивалася до офіцера ЗСУ

Київський апеляційний суд відмовив блогерці Таїсії Маламан, яка позивалася до ветерана війни Анатолія Штефана та Міністерства оборони. Відомо, що вона оскаржувала рішення Солом’янського районного суду, який відмовив у позові про захист честі й гідності та спростування недостовірної інформації.

«У скарзі блогерка зазначала, що суд першої інстанції допустив грубі процесуальні порушення, не дослідив подані докази та не врахував усі аргументи, помилково визнав Таїсію публічною особою, неправильно визначив поширену інформацію як оціночну.

Бути на судовому засіданні особисто Маламан не захотіла, тому просила розглянути справу без неї. У суді вона хотіла визнати ролик недостовірним та сфальсифікованим. І на додачу вимагала 150 тисяч гривень компенсації за завдані «моральні страждання», — розповів адвокат практики захисту ділової репутації Юрій Мельник. — Кожна маленька перемога важлива на шляху до головної. Саме такою для нас є ця справа, в якій увагу та розум ветерана війни та полковника ЗСУ хотіли відвернути від того що дійсно важливо — наближення нашої перемоги у протидії російській агресії".

Зазначимо, що скандал виник через відео, знятого на Майдані Незалежності, за участі популярної користувачки мережі TikTok Таїсії Маламан.

Дівчина у відповідь на запитання «росія чи Україна?» обрала першу.

А полковник Анатолій Штефан поширив цей 8-секундний уривок та висловив свою оцінку побаченому. Все це сколихнуло інтернет, а такі дії блогерки піддалися активній критиці з боку суспільства. За це Таїсія Маламан подала до суду позов на військового та Міністерство оборони України, яке підтримало військового.

У свою чергу мережа Алло припинила співпрацю із блогеркою, яка відкрито заявляла про свою любов до росії та погрожувала офіцеру ЗСУ.

Раніше «ФАКТИ» писали, що нещодавно у Києві суд ухвалив вирок 58-річному жителю столиці за виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України. А у Житомирі засудили вчительку, яка казала, що звірства рашистів у Бучі — фейк.



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