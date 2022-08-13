Покарання ініціаторів «спецоперації»: у Зеленського розповіли, чим має закінчитись війна в Україні

росія розпочала війну проти України ще у 2014 році з моменту захоплення Криму. Тому цілком очевидно припустити, що й закінчитись вона має закінчитися визволенням окупованого українського півострова.

Таку думку у своєму акаунті у соціальній мережі висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Окрім звільнення Криму, за словами Подоляка, війна має закінчитися покаранням ініціаторів так званої «спеціальної військової операції».

«росія розпочала війну проти України та миру у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна має закінчитися звільненням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів „СВО“, поіменно записаних у протоколі радбезу росії від 21 лютого. Все інше буде ходінням по колу», — написав він.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав п'ять кроків, які допоможуть Україні перемогти у війні проти росії, зруйнувавши її економіку та армію. А помічник адвоката Євген Скуратовський назвав два найбільш сприятливі для наших реалій механізми відшкодування збитків, завданих нашій країні росією.

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