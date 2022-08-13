Покарання ініціаторів «спецоперації»: у Зеленського розповіли, чим має закінчитись війна в Україні
росія розпочала війну проти України ще у 2014 році з моменту захоплення Криму. Тому цілком очевидно припустити, що й закінчитись вона має закінчитися визволенням окупованого українського півострова.
Таку думку у своєму акаунті у соціальній мережі висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Окрім звільнення Криму, за словами Подоляка, війна має закінчитися покаранням ініціаторів так званої «спеціальної військової операції».
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«росія розпочала війну проти України та миру у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна має закінчитися звільненням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів „СВО“, поіменно записаних у протоколі радбезу росії від 21 лютого. Все інше буде ходінням по колу», — написав він.
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