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Покарання ініціаторів «спецоперації»: у Зеленського розповіли, чим має закінчитись війна в Україні

16:19 13 серпня 2022
«російська весна» у Криму, 2014

росія розпочала війну проти України ще у 2014 році з моменту захоплення Криму. Тому цілком очевидно припустити, що й закінчитись вона має закінчитися визволенням окупованого українського півострова.

Таку думку у своєму акаунті у соціальній мережі висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Окрім звільнення Криму, за словами Подоляка, війна має закінчитися покаранням ініціаторів так званої «спеціальної військової операції».

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«росія розпочала війну проти України та миру у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна має закінчитися звільненням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів „СВО“, поіменно записаних у протоколі радбезу росії від 21 лютого. Все інше буде ходінням по колу», — написав він.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав п'ять кроків, які допоможуть Україні перемогти у війні проти росії, зруйнувавши її економіку та армію. А помічник адвоката Євген Скуратовський назвав два найбільш сприятливі для наших реалій механізми відшкодування збитків, завданих нашій країні росією.

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