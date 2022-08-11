«Є можливість звернутися за захистом до Європейського суду з прав людини»: як українцям добитись відшкодування збитків через війну з рф

Дискусія на тему відшкодувань збитків, завданих росією, триває ще з 2014 року. За весь час механізмів було запропоновано багато. За словами помічника адвоката Євгена Скуратівського, з останніх можна виділити два найбільш сприятливих для наших реалій. Це кримінально-цивільний та європейський. Він розповів детальніше про них.

Щоб отримати компенсацію, потрібно довести провину тих, хто скоїв злочини і встановити факт спричинення шкоди війною. Якщо військового було затримано українськими правоохоронцями, то порушують звичайне провадження (якби затримали якогось грабіжника). Проте враховуючи, що більшість російських солдат перебувають на окупованих територіях України, або в рф, то провести повноцінне розслідування з ними могло б бути важко. Щоб полегшити роботу правоохоронцям, у нашому КПК існує спеціальне розслідування без участі підозрюваного/обвинуваченого. У межах кримінального провадження, потерпілі можуть ініціювати цивільний позов, або вже після закінчення кримінального розгляду звернутися до суду у межах цивільного провадження і вимагати компенсації від причетних до злочину, матеріальної та моральної шкоди. Шкоду, завдану посадовими чи службовими особами рф, відшкодовує сама ж росія.

А 18 травня наш Верховний Суд у своєму рішенні вказав, що «судовий імунітет російської федерації не підлягає застосуванню з огляду на порушення нею державного суверенітету України, а отже не є здійсненням росією своїх суверенних прав, що охороняються судовим імунітетом».

Також, за словами помічника адвоката, є можливість звернутися за захистом порушених прав і компенсації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

«Він має змогу захистити право на життя (завдання каліцтва, вбивства), заборонити катуваня, право на приватність (ведення бізнесу, конфіденційність переписок), право на сімейне життя (загибель родича, насильницьке зникнення людини), право на власність (зруйноване чи викрадене майно, нерухомість). Ще 1 березня ЄСПЛ визнав збройний напад росії на Україну та постановив ухвалу, де закликав рф припинити вогонь, та не порушувати прав цивільних. Але росія так цього і не зробила. Встановлення порушення росією прав, закріплених Європейською конвенцією, ще не гарантує компенсацій, оскільки держава-агресор не завжди виплачує компенсацію навіть власним громадянам. Проте мати рішення міжнародного суду із констатацією факту такого порушення може полегшити компенсацію за допомогою національних чи міжнародних механізмів, які буде створено у майбутньому».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро, у тому числі й за знищене житло.

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