Вибухи на аеродромі в Криму призвели до падіння потужностей морської авіації росії, — британська розвідка

Потужні вибухи на авіабазі в Криму, де росія втратила 8 або 9 літаків різних моделей, призвели до падіння потужностей морської авіації росії. Про це пише Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

«Потужності морської авіації флоту рФ зараз значно погіршені. Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути розуміння загрози. Напевно, Крим уже не сприймається як безпечний тил», — йдеться у повідомленні.

На аеродромі «Саки» базується 43-й окремий морський штурмовий авіаполк Чорноморського флоту. За кілька днів до вибуху, судячи зі супутникових знімків, поблизу аеродрому стояло понад 20 літаків. Переважно це були винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР, один Іл-76 та кілька гелікоптерів.



«Щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 FENCER та три багатоцільові літаки Су-30 FLANKER H були, ймовірно, знищені або серйозно пошкоджені під час вибухів. Аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації незважаючи на розгром», — йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, причина вибухів на військовому аеродромі не відома, але, судячи з великих хмар, які спостерігали очевидці, можна стверджувати, що вибухи — результат детонації чотирьох незакритих складів боєприпасів.



Втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків росії, які вона використовує під час війни в Україні, зазначають у розвідці.

Аеродром використовувався як основа для авіації Чорноморського флоту росії. Тепер це небезпечне місце.

Нагадаємо, 9 серпня в Криму пролунали вибухи на авіабазі «Саки», де дислокувалися російські винищувачі та бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну.

В росії заявили, що це недбалість персоналу, ніхто не постраждав. Супутникові знімки з авіабази, що їх побачив увесь світ, керівництво кремля не коментує.



У зведенні українського Генштабу підтвердили знищення дев'яти літаків. При цьому відповідальності за ці удари українська сторона не брала на себе.

Достеменно невідомо, які саме літаки було знищено. За даними Forbes, загальна сума втрат від вибуху на авіабазі може становити від 55 до 450 млн доларів.

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