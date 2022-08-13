На Закарпатті спалахнула масштабна лісова пожежа: на допомогу прийшла авіація

Поки у Харкові та інших великих містах на сході України щодня гасять загоряння від ворожих прильотів, на горі Савчин у Закарпатській області виникла лісова пожежа. До гасіння залучили понад 200 людей та авіацію.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Пожежа триває близько трьох днів. Вогонь охопив територію площею 90 га. Загоряння вдалося локалізувати на площі 25 гектарів, проте було виявлене нове вогнище.

Рятувальники рухаються до нового осередку займання

До ліквідації спалаху залучили два спецлітаки АН-32П та вертольоти Мі-8. Авіація зробила 60 скидів води.

Скидання води з вертольота

Також встановлений намет Червоного хреста.

До робіт залучили понад 200 осіб та 20 одиниць техніки, з них 102 рятувальники, 75 робітників від лісової охорони, 29 нацгвардійців та місцеве населення.

Влада Закарпатської області заборонила мешканцям відвідувати лісові масиви.

«Закликаю всіх відмовитися від прогулянок вздовж лісосмуг і дотримуватись заходів пожежної безпеки», — зазначив голова Закарпатської ОВ Віктор Микита у своєму Telegram.

А в мережі з'явилося відео, яке демонструє всю серйозність ситуації.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюються, а поліція шукає осіб, які можуть бути причетні до спалаху.

Дим від пожежі видно на кілометри

Нагадаємо, наразі лісові пожежі вирують і за кордоном — так, величезна пожежа на південному заході Франції змусила керівництво країни звернутися за допомогою до інших країн ЄС.

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