«Нехай приїздить, не страшно»: наречена Мурата відреагувала на можливий приліт до Туреччини красуні Ані Лорак
Поки популярна українська співачка Ані Лорак, яка нібито відмовилася від російських шанувальників, розмірковує про поїздку до Туреччини до свого колишнього чоловіка Мурата Налчаджіоглу, її суперниця — київська стилістка Лілія — схоже, зовсім не переживає з цього приводу і демонструє повний спокій.
Так, в одному з останніх постів Ліля опублікувала своє фото в «розслабленій атмосфері», яке показало її впевненість у своїх силах.
«Гарна дівчинка», «Щасливчик Мурат», «Молодці, класна пара», «Просто краса», — пишуть підписник.
При цьому по знімку явно простежується, що Лілія ні крапельки не переживає через можливий приїзд до Туреччини Ані Лорак — адже та набагато старша, та й до того ж у неї є «шлейф» від попередніх виступів у росії та «загравань» у вигляді старіючих горе-героїв типу Філіпа Кіркорова.
Загалом же, зазначимо, ситуація не може не тішити українців: адже, незважаючи на причини, до країни повертаються всі наші улюблені виконавці — від Світлани Лободи до Софії Ротару, а якщо всі українці будуть разом (за винятком Таїсії Повалій) — то нашу єдність ніхто не зможе зруйнувати, і ми обов'язково переможемо путіна!451
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