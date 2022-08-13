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Події

Знімальна група «Українського Свідка» потрапила під обстріл в Авдіївці

20:11 13 серпня 2022
Знімальна група «Українського Свідка» потрапила під обстріл в Авдіївці

В Авдіївці, де нині тривають запеклі бої, росіяни обстріляли журналістів проєкту «Український свідок» зі ствольної артилерії. Знімальна група була екіпірована відповідно до міжнародних вимог — із написами PRESS на касках і бронежилетах, тому є підстави вважати, що росіяни били прицільно по журналістах.


Як повідомляє військовий, що супроводжував групу, він чув звук роботи квадрокоптера. Отже є підстави вважати, що росіяни корегували вогонь і били прицільно по журналістах. В цьому районі Авдіївки знаходяться тільки цивільні, час від часу сюди приїжджає гуманітарна допомога. Підрозділів Збройних Сил України тут немає.

Прифронтове місто Авдіївка знаходиться в 13 км на північ від Донецька. З самого 2014 року тут точаться боїа, а починаючи з 24 лютого 2022 року росіяни регулярно обстрілюють його заборонениими фосфорними боєприпасами і застосовують термобаричну зброю.

Наразі росіяни руйнують приватний житловий сектор міста. За словами військового, снаряд прилетів в дім, коли знімальна група перебувала в укритті. В місті видно свіжі «прильоти» і руйнування, яких завдали ці артилерійські удари: деякі будинки палають просто під час зйомки.

Під час обстрілу в бронежилет журналіста «Українського Свідка» Олексія Продайводи прилетів уламок. На щастя, все відбулося переляком і знімальна група, а також військовий, який їх супроводжував, не постраждали.

Нагадаємо, у червні на фронті загинув гендиректор видавництва «Бліц-інформ» Володимир Чеповий, який пішов захищати Батьківщину добровольцем.

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